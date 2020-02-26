В Якутске открыли IV зимнюю Спартакиаду РС(Я)

26 февраля у Ледового дворца «Эллэй Боотур» состоялась церемония открытия IV Спартакиады по зимним видам спорта Республики Саха (Якутия).

Зампредседателя правительства РС(Я), председатель Оргкомитета по подготовке и проведению Ольга Балабкина от имени руководства республики приветствовала участников и гостей торжественного мероприятия, пожелала спортсменам чистой и красивой борьбы и дала официальный старт IV Спартакиаде.

Министр физической культуры и спорта РС(Я) Иннокентий Григорьев поздравил спортсменов, тренеров и организаторов с открытием спартакиады и отметил, что в далеком 1926 году в Якутии впервые прошел чемпионат по лыжным гонкам. С того времени зимние виды спорта активно культивируются в регионе. Также глава ведомства выразил благодарность главам муниципальных районов за поддержку сборных команд.

Почетную миссию – поднятие флага спартакиады доверили мастеру спорта РФ, чемпиону России по шорт-треку Владимиру Ковалеву (Мирный); чемпионке ДФО по шорт-треку, участнице первых зимних МСИ «Дети Азии» Арине Рязановой (Якутск); мастеру спорта РС(Я) по северному многоборью, многократной чемпионке республики, призеру России Алене Луковцевой (Чурапча); мастеру спорта РС(Я) по северному многоборью, многократному чемпиону республики, рекордсмену республики по прыжкам через нарты и метанию аркана на хорей, чемпиону России и победителю Кубка России Алексею Созонову (Среднеколымск).

Торжественную клятву от имени спортсменов произнес двукратный победитель Спартакиады по зимним видам спорта, призер всероссийских соревнований по хоккею с шайбой Денис Чудинов, от имени судейского корпуса выступил старший секретарь чемпионата и первенства РС(Я) по северному многоборью Анатолий Попов.

Церемонию открытия красочным выступлением украсили знаменитый танцевальный коллектив «Гулун» и хор юных хоккеистов «Полярные волки».

Напомним, IV Спартакиада Якутии по зимним видам спорта проводится в соответствии с распоряжением Правительства РС(Я) от 20 мая 2019 года № 493-р «О подготовке и проведению IV Спартакиады по зимним видам спорта в РС(Я)».

Организаторами выступают министерство по физической культуре и спорту РС(Я) и ГБУ РС(Я) «Управление физической культуры и массового спорта». На спартакиаде разыгрываются более 100 комплектов медалей, дипломов, а также 12 комплектов кубков.