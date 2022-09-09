В Якутске открыли еще одну воркаут-площадку

Новый воркаут появился в Автодорожном округе столицы по Сергеляхскому шоссе, 1. В открытии спортплощадки приняли участие заместитель главы города Якутска Антон Алексеенко, заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Александр Бугаев, Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

Новый воркаут появился в Автодорожном округе столицы по Сергеляхскому шоссе, 1. В открытии спортплощадки приняли участие заместитель главы города Якутска Антон Алексеенко, заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Александр Бугаев, Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

От имени главы Евгения Григорьева и Окружной администрации города Якутска жителей поздравил Антон Алексеенко и отметил, что в прошлом году для занятий физкультурой и спортом были открыты 15 воркаут-площадок на территории столицы республики.

«А в этом году планируем открыть еще 12 таких площадок. Работа по установке воркаут-площадок будет дальше продолжена. Мы стремимся к тому, чтобы занятия физкультурой и спортом были в шаговой доступности и на современном оборудовании», — подчеркнул Антон Алексеенко.

Заместитель министра по физической культуре и спорту Александр Бугаев в поздравительной речи проинформировал, что совсем скоро в городе Якутске откроется новый крупный спортивный объект с плавательным бассейном и с ледовым кортом.

«Международные игры «Дети Азии» в 2024 году вернутся в столицу республики. В 2024 году в Строительном и Сайсарском округах города Якутска буду построены два спортивных зала», — добавил заместитель министра спорта.

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов призвал молодежь, жителей округа заниматься физкультурой и спортом, тренировки на свежем воздухе на уличных тренажерах создают эффективную альтернативу спортивным залам и фитнес-клубам, отметил он.

Установка воркаут-площадок на территории городского округа проводится по инициативе главы города Якутска Евгения Григорьева. Воркауты включены в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории ГО «город Якутск», в рамках которой реализуется подпрограмма «Организация и обеспечение благоустройства спортивных (воркаут) площадок».

Главой города поставлена задача – создать условия, чтобы занятия спортом стали по-настоящему доступными для граждан разного возраста и возможностей во всех 15 населённых пунктах городского округа «город Якутск».

Накануне, 8 сентября в Якутске открыли новые воркаут-площадки в с. Пригородный и с. Владимировка.

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