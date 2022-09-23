В Якутске открыли «Дом Юнармии»

23 сентября в городе Якутске торжественно открыли Центр подготовки юнармейцев «Дом Юнармии» города Якутска. Юнармейский центр расположен по адресу ул. Клары Цеткин, 14/3, в здании «Детского (подросткового) центра города Якутска». В открытии принял участие представитель Администрации Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», куратора Дальневосточного федерального округа Дмитрий Зыбалов.

На сегодняшний день 492 школьников Якутска достойно несут звание юнармейца. 11 ребят отмечены нагрудным знаком «Юнармейская доблесть» 3-й степени.

От руководства и Окружной администрации города Якутска юнармейцев и их наставников поздравил заместитель главы города Якутска Руслан Тимофеев.

«Открытие Центра совпало с годом исторического события нашей республики и города — 100-летием образования Якутской АССР, 390-летием со дня основания Якутска и 200-летием Якутской городской Думы. В этот юбилейный год учащимся, педагогам, родителям дана уникальная возможность учиться и работать в новом здании. Приятно видеть детей, у которых горят глаза. Хочу пожелать, чтобы каждый из вас вырос настоящим патриотом нашей страны, республики и города», — сказал Руслан Тимофеев.

Юбилейный знак «390 лет со дня основания города Якутска» за добросовестный труд и значимый вклад в развитие столицы республики вручили директору МБОУ ДО «Детский (подростковый) центр городского округа «город Якутск» Наталье Петровой.

С ответной речью выступил юнармеец патриотического клуба «Городской патруль», делегат Всероссийского слета «Юнармия Za», посвященного 6-летию ВВПОД «Юнармия», учащийся 8 класса СОШ № 3 Айвар Романов.

«От имени всех юнармейцев города Якутска благодарю всех причастных к открытию Центра подготовки юнармейцев. «Дом ЮНАРМИИ» — это наш дом. Юнармейское движение в нашем городе будет расти. Мы с гордостью будем носить почетное звание юнармейца», — сказал Айвар Романов.

За проявленную инициативу и активное участие в мероприятиях движения «Юнармия», достигнутые положительные результаты в реализации социальных проектов нагрудными знаками «Юнармейская доблесть» III степени награждены юнармейцы патриотического клуба «Городской патруль» и молодежно-подросткового центра «Автобус радости» Айаал Эверстов, Сулустаана Семенова, Евгения Тяка, Анастасия Кочетова, Алина Мальцева, Василина Борисова и Айвар Романов.

Юнармейцев также поздравили министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев, первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова, народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Марина Силкина, депутат Якутской городской Думы Феликс Романов, руководитель Управы Строительного округа Василий Рязанский, начальник регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» по республике Александр Кузьмин, заместитель начальника участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МУ МВД «Якутское» полковник полиции, член местного отделения ВВПОД «Юнармия» по РС (Я) Лена Иванова, заместитель Департамента государственной политики в сфере общего образования, воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Якутии Надежда Захарова, директор Якутской кадетской школы – интернат Алексей Корякин, заместитель председателя Совета ветеранов МВД, представитель ДОСААФ и ОСВОД, наставник юнармейцев Мархинской школы № 1 Гаврил Кононов, родители юнармейцев, общественность и жители города.

«Дом Юнармии» – многопрофильный центр юнармейской подготовки, реализующий уставные задачи всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Основной задачей движения является воспитание у детей и молодёжи чувства патриотизма, уважения к истории и любви к своей стране, мотивация молодёжи к защите Отечества и военной службе.

Открывающийся в Якутске «Дом Юнармии» – пятый по счёту в Дальневосточном федеральном округе и первый в Республике Саха (Якутия). Здесь созданы необходимые условия для патриотического воспитания подрастающего поколения. Центр станет местом притяжения молодых людей, занятий по основам военной службы, уроков мужества, тематических занятий, обмена опытом педагогов и наставников. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».