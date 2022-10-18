В Якутске открыли Центр поддержки семей военнослужащих

Сегодня, 18 октября в городе Якутске начинает работу Центр поддержки семей военнослужащих по адресу ул. Курашова 1/1, кабинеты № 8, № 9, № 23 и № 44.

Глава города Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ в своем Telegram-канале отметил, что в центре будет оказываться юридическая, психологическая, информационная, волонтерская и иная помощь семьям и родственникам участников СВО.

На уровне города принято решение о мерах поддержки в дополнение к принятым мерам на федеральном и республиканском уровнях: единовременная выплата в размере 30 тысяч рублей, бесплатный проезд для детей в общественном транспорте.

Меры поддержки включают внеочередное зачисление ребенка в детский сад, отсрочку от арендной платы и пени за земельный участок, продуктовый (овощной) набор.

По информации главы Якутска Евгения Григорьева, власти города также намерены приобрести снаряжение, технические специальные средства для военнослужащих в зоне соприкосновения. На все указанные меры социальной и материальной поддержки семей мобилизованных граждан предусмотрены средства в муниципальном бюджете и в резервном фонде.

Контактные телефоны: 40-88-70 и 89141106020.