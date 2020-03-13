В Якутске открылась «женская» ретро-выставка

В Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского открылась ретро-выставка «Винтаж», посвященная долгожданному празднику весны Международному женскому дню. Организатор выставки — Ресурсный образовательно-методологический центр в сфере национальных отношений Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.

В экспозиции представлены бижутерия, косметика, парфюмерия, шкатулки, предметы интерьера, сувениры времен СССР коллекционеров и частных коллекций жителей Якутии. Прекрасные экспозиции, отражающие советский быт, подарят посетителям хорошие впечатления и запомнятся своей красотой.

На выставке представлены коллекции ручных часов, парфюмерии, косметики, украшений, сумочек руководителя республиканской группы коллекционеров Семеновой Эльвиры Николаевны-Сэргэ Кыыһа Тускулааны, брошек в виде бабочек из коллекции Ючюгяевой Дарии Дмитриевны, старинная посуда, сундуки, шкатулки 1960-х годов Кузнецовой Светланы Семеновны, традиционные якутские сережки начинающего коллекционера серебряных украшений Захаровой Анастасии Дмитриевны, бусы, брошки из коллекции Новгородовой (Шишигиной) Тамары Егоровны, винтажные украшения Ашихмановой Натальи Юрьевны, Элизбарашвили Полины Васильевны, Птицыной Надежды Петровны, Парниковой Татьяны Васильевны, Шишигиной Любовь Егоровны.

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Выставка проводится с 10 марта по апрель. Экспонаты расположены в правом фойе Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского. Вход свободный.