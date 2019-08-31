В Якутске открылась Ярмарка выходного дня

Министерство сельского хозяйства и Сахаагропродукт приглашают всех жителей и гостей города на Ярмарку выходного дня, которая состоится 31 августа и 7, 14, 21 сентября.

Ярмарка выходного дня будет проходит по субботам, начиная с 31 августа, на территории Минсельхоза, по адресу г. Якутск, ул. Курашова, 28.

Ярмарка продемонстрирует населению и гостям свежую, натуральную продукцию от лучших предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, сельхозтоваропроизводителей муниципального образования (молочная, мясная, овощная и др.). Обычно, это проверенные временем сельхозтоваропроизводители, продукция которых уже знакома якутянам. Это сельскохозяйственные кооперативы «Чурапча», «Амма», «Хоту», «Таатта», Якутские птицефабрика и хлебокомбинат и другие.

Со слов организаторов, одной из фишек ярмарке станет парное мясо, которое ожидается с 7 сентября.

В целом, будет широко представлена молочная, мясная продукция и овощи. Также будут любимые продукты из жеребятины.

Во время ярмарки будут раздаваться лотерейные билеты, а розыгрыш пройдет 29 сентября 2019 года на республиканской агропродовольственной выставке-ярмарке «Продовольствие-2019». Главный приз — туша жеребенка, а также будет много других ценных призов. Лотерейные билеты раздаются всем, кто сделает покупку от 500 рублей.

Ярмарка выходного дня начнет работу в 10 часов и закончит в 17 часов.