В Якутске открылась выставочная площадка Фестиваля науки

В историческом парке «Россия – моя история» состоялось торжественное открытие выставочной площадки VII Фестиваля науки в Республике Саха (Якутия), проходящего в рамках Всероссийского фестиваля NAUKA 0+. С сегодняшнего дня здесь представлены инновационные достижения и научные работы более 150 участников со всей республики. Это вузы, профобразовательные организации, научные учреждения, школы и учреждения дополнительного образования республики. Также в рамках фестиваля все посетители могут послушать открытые лекции ведущих ученых об открытиях и разработках, серии массовых познавательных программ.

Старт знаменательному событию дал министр образования и науки РС(Я) Владимир Егоров. Он отметил нарастающую с каждым годом популярность Фестиваля науки в республике. «Как вы все знаете, этот год у нас проходит под эгидой периодической таблицы Менделеева, которая была изобретена 150 лет назад. В это же время творил выдающийся писатель фантаст Жюль Верн, который однажды сказал, что наука скоро опередит фантазию. Действительно, это время наступило. Наука развивается стремительно и претворяются в жизнь такие инновации, которые какое-то время назад казались просто нереальными. Наука жива только тогда, когда есть большой приток молодых кадров, поэтому мы большое внимание уделяем популяризации науки именно среди молодежи. И с этой целью мы проводим много международных мероприятий, буквально вчера у нас завершилась Азиатско-Тихоокеанская конференция, а в 2022-м году мы планируем провести Международные интеллектуальные игры. Уверен, молодые ученые смогут показать наработки, результаты своей работы на наших мероприятиях. Живите наукой, изучайте науку, успехов и удачи вам», — поздравил министр образования и науки РС (Я) Владимир Егоров.

Также гостей поздравила Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосия Габышева Габышева. Она отметила символичность замечательного события, которое в Год консолидации в Республике Саха (Якутия) проводится в таком уникальном месте, как Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история». «Сегодня мы возлагаем большие надежды на наших исследователей, их работы имеют перспективы и отвечают вызовам 21 века в глобальном мире. Исследования, которые проводятся актуальны и востребованы в научном сообществе. Мы готовы к совместной работе, сотрудничеству. Законодательное обеспечение науки – это гарант того, что у якутской науки есть все условия для развития», — отметила парламентарий.

Согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН Фестиваль науки 2019 года посвящен Периодической таблице химических элементов великого русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева и является одним из основных республиканских мероприятий Года консолидации. Основная цель фестиваля — привлечение научного сообщества и общественности к проблемам развития гражданского общества, гармонизации межэтнических отношений и укреплению единства многонационального народа Республики Саха (Якутия).

Лекторами выступили и иностранные почетные гости фестиваля. Среди них — профессор педагогического университета Султан Идрис (Малайзия) доктор Радли Мустапар, который выразил восхищение научными разработками, представленными на экспозиции. «Я впервые в России и для меня это потрясающе интересное место. Я в полном восторге от ваших ребят, от того, как они глубоко и разносторонне они изучают науку, смело экспериментируют и реализуют инновационные проекты. У нас с Якутией много больших планов в области науки и образования. И мы пока только делаем первые шаги. Увидев наработки ребят, я действительно убедился, что у нас с вами получится действительно большое будущее», — отметил эксперт.

Работа выставки продолжится в течение двух дней. В программе — презентации новейших научных разработок, показ работы разных приборов и оборудований, выставки, интерактивные игры, медицинская диагностика, показ научно-популярных фильмов, актовые лекции ведущих ученых, а также много других интересных площадок. Посетители также смогут принять участие в работе интерактивных и мультимедийных экспозиций.



