В Якутске открылась выставка-ярмарка народного промысла

1 июля 2021 в Национальном Центре «Симэх» состоялось торжественное открытие выставки-ярмарки «Удьуор утумун тилиннэрэн» по виду народного художественного промысла «Резьба по дереву».

Свои самые прецизионные, филигранно исполненные работы по дереву представили мастера из разных уголков Республики Саха (Якутия): Гоголев Александр Николаевич, Чэрин Федор Иванович, Спиридонов Василий Иванович — Барҕа Баһылай, Авраменко Василий Иванович, Протопопов Василий Егорович, Егоров Владимир Прокопьевич, Петров Семен Семенович.

Отрадно любоваться и работами подрастающего поколения резчиков по дереву. Акимов Анатолий Иванович (14 лет) из Сунтарского улуса представил кукольный театр «Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин», восемнадцатилетний Марков Борис Данилович из села Сунтар в своем произведении показал уклад жизни народа саха, а Крылова Юлианна Анатольевна (13 лет) вырезала из древесины набор «Сандаар сахам иһитэ».

На открытии выступили: директор Центра «Симэх», заслуженный работник культуры РС(Я) и РФ Игнатьева Яна Викторовна, руководитель отдела развития НХП Центра «Симэх», Отличник культуры РС(Я) Осипов Дмитрий Константинович и первый заместитель генерального директора по межнациональной деятельности Васильев Иннокентий Афанасьевич — Лэгэнтэй. Ведущий артист якутской эстрады исполнил красивую песню.

Выставка работает с 1 по 20 июля в Доме дружбы народов имени А.Е. Кулаковского, галерее национальных культур, правое крыло, I этаж.

Часы работы: с 10.00 до 17.00

Цена билета: 100 руб. (взрослый), 50 руб. (детский)

Телефон для справок: +7(411)232-82-79, +7(914)299-59-26