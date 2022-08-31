В Якутске открылась выставка «Сделано с любовью»

В национальном художественном музее Якутии 30 августа открылась персональная выставка «Сделано с любовью» народного мастера республики, отличника культуры РС(Я) Людмилы Петровны Жирковой. От имени Министерства культуры и духовного развития мастера с открытием выставки поздравил первый заместитель министра Владислав Левочкин.

— Знаменательно, что эта насыщенная колоритная выставка открывается в преддверии нового учебного года. Уверен, что она станет ярким дополнением в череде культурных мероприятий этой осени, особенно в год, объявленный Годом культурного наследия народов. Это большое событие не только для вас, но и для всего города в этот юбилейный для всех нас год. Отмечу, что в этом году заметно пополняются фонды наших музеев, в том числе работами народных мастеров. Очень хочется ближе познакомиться с вашим творчеством и талантом, — отметил Левочкин.

народное

На выставке, которая продлится до 18 сентября, представлены костюмы, украшения, предметы галантереи, сшитые и вышитые руками Людмилы Петровны. Мастер прошла путь от простого любительского увлечения к подлинному мастерству и званию народного мастера. В экспозиции представлено несколько ансамблей, выполненных в разных техниках и с использованием различных материалов. В спектре ее работ и современный костюм с использованием традиционных элементов в конструировании национальной одежды.

Выставка работает с 31 августа по 18 сентября в основном здании музея (Кирова, 9, 3 этаж). Посетить выставки музея можно по программе Пушкинская карта. Справки по телефону: 8 (4112) 33-52-79.