В Якутске открылась выставка «Русские варганы»

Исторический парк «Россия — Моя история» совместно с музеем и центром хомуса народов мира представляют выставку «Русские варганы».

На выставке представлены инструменты мастеров Александра Дубровского (Хабаровск), Дмитрия Глазырина (Снежинск, Челябинская обл.), Павла Селезнева (Москва) и многих других.

Варганы Д. Глазырина имеют тематические названия: «Меч», «Уран», «Аскет», «Магнум», «Буревестник». А изделия Дубровского имеют футляры.

Наиболее интересным экземпляром выставки является варган Павла Селезнева, изготовленный по пропорциям найденного во время раскопок в Великом Новгороде старинного инструмента. Часть же выставки составляет дарственная коллекция московского варганиста Аксентия Бескровного.

Выставка будет работать с 9 по 25 декабря 2020 года по адресу: ул. К. Уткина, 5 в Историческом парке «Россия — Моя история».