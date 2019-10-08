В Якутске открылась выставка «Первозданная Россия»

Сегодня в Мультимедийном комплексе «Россия – моя история» состоялось открытие Всероссийской выставки «Первозданная Россия». В торжественной церемонии открытия приняли участие представитель ООО «ИНК» в Республике Саха (Якутия) Вадим Вишняков, министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев, министр культуры и духовного развития Юрий Куприянов, министр промышленности и геологии Максим Терещенко, член Общественного совета при Минприроды РФ Светлана Липина, директор музея Дмитрий Соловьев.

«Первозданная Россия» — это крупнейшая в Европе выставка фотографий первозданной природы. Организатором данной выставки в Якутске второй год подряд выступает ООО «Иркутская нефтяная компания» при поддержке Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я).

Представитель компании Вадим Вишняков сообщил, что в прошлом году данная выставка имела большой успех в Якутске.

«У нас завелись прекрасные партнерские отношения с Мультимедийным комплексом «Россия – моя история» и мы очень рады, что наше сотрудничество продолжается на благо общих интересов – показать красоты нашей необъятной страны», — сказал он.

В своем приветственном слове Сахамин Афанасьев отметил, что до недавнего времени уникальную выставку могли видеть только жители города Москвы.

«Благодаря Иркутской нефтяной компании мы имеем возможность прикоснуться к этой красоте, которая до недавнего времени была доступна только жителям города Москвы. На экспозиции выставлены работы фотохудожников, которые всю свою жизнь посвятили запечатлению природы России, это разнообразие видов животного и растительного мира, красота ландшафтов, усилия государства по сохранению природы».

Выставка «Первозданная Россия» будет работать до 8 ноября в Мультимедийном комплексе «Россия – моя история».