05.04.2023
21:59
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Красота & Здоровье
В Якутске открылась выставка о тибетских секретах здоровья
С 6 апреля по 14 мая в основном здании Национального художественного музея Якутии будет работать выставка «Атлас тибетской медицины. Древние секреты долголетия» из фондов Национального музея Бурятии. На 40 картинах-иллюстрациях раскрывается теория и практика лечебного дела XVII века, сообщает тгк @ysiaru
Фото: тгк ЯСИА
Источник: тгк ЯСИА
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