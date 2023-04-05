В Якутске открылась выставка о тибетских секретах здоровья

С 6 апреля по 14 мая в основном здании Национального художественного музея Якутии будет работать выставка «Атлас тибетской медицины. Древние секреты долголетия» из фондов Национального музея Бурятии. На 40 картинах-иллюстрациях раскрывается теория и практика лечебного дела XVII века, сообщает тгк @ysiaru

Фото: тгк ЯСИА Источник: тгк ЯСИА

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