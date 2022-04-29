Открылась выставка о первом археологе Якутии

29 апреля 2022 г. в 15:00 ч., в Якутском музее им. Ем. Ярославского открылась выставка «Е.Д. Стрелов: известный и неизвестный», посвященная 135-летию со дня рождения первого дипломированного археолога Якутии.

Ефим Дмитриевич Стрелов родился 31 марта 1887 г. в с. Знаменском Илгинской волости Верхоленского уезда Иркутской губернии в семье мещанина Дмитрия Аполлоновича Стрелова, впоследствии купца 1-й гильдии, владельца известного в Якутии торгового дома «Стрелов и К.». В 1895-1898 гг. учился в Знаменском приходском училище. В 1899 г. поступил в Иркутское промышленное училище. Через некоторое время он прервал учебу в связи с переездом в Якутск. В 1901 г. поступил в Якутское реальное училище. Окончив ее в 1907 г., стал вольнослушателем Московского археологического института. В 1912 г. по окончании данного учебного заведения защитил диссертацию на тему «Историко-этнографический очерк Якутской области» и получил диплом ученого — археолога.

В 1912 – 1928 гг. работал сотрудником архива Якутского областного правления, губернского и Центрального архива Якутской АССР и одновременно консерватором Якутского музея.

Помимо своей основной работы Ефим Дмитриевич совмещал две-три ответственные должности на общественных началах: был членом распорядительного комитета Якутского отдела Государственного географического общества (бывшее РГО), с 1920 по 1924 гг. — его председателем, в 1920 — 1921 гг. заведовал археологической секцией подотдела изучения Якутской губернии при Губнаробразе. В 1925 г. в связи с образованием научно-исследовательского общества “Саха кэскилэ” он стал председателем его исторической секции и членом совета общества.

В Якутии Стрелов Е.Д. провел археологические раскопки в Хоринском наслеге Западно-Кангаласского улуса, в районе с. Марха, близ г. Якутска. Им было раскопано 20 могил из 14 курганов.

С 1933 г., переехав в Новосибирск, работал в Западно-Сибирском филиале Всесоюзного заочного института народного образования, затем стал заместителем директора Новосибирского краеведческого музея.

Умер 19 февраля 1949 г. от туберкулёза лёгких, похоронен в Новосибирске.

В 1927 г. награжден Малой серебряной медалью Русского географического общества и избран членом-корреспондентом Центрального бюро краеведения.

Выставка состоит из нескольких разделов:

семья Стреловых, Торговый дом «Стрелов и К», трудовая деятельность, экспедиции – представлены архивными материалами, предоставленными Национальным архивом РС (Я), Государственным архивом Новосибирской области;

археологические материалы Е.Д. Стрелова;

музейные предметы, сданные Стреловым Е.Д. в фонды Якутского краеведческого музея.

Книга и статьи Е.Д. Стрелова.

Ждем всех гостей по адресу: пр. Ленина 5\2 корпус 5 (Восстановленное деревянное здание «Монастыревка»).