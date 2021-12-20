В Якутске открылась выставка Нюрбинского района в Музее Ярославского

К 100-летию ЯАССР в Якутском музее им. Ем. Ярославского открылась юбилейная выставка Нюрбинского района — Нюрбинский район: грани жизни».

Выставка организована в рамках выставочного проекта, посвященного 100-летию образования Якутской АССР и юбилейных мероприятий к 125-летию со дня рождения видного государственного деятеля Якутии Степана Васильева и 85-летию со дня рождения партийного руководителя Варвары Петровой.

Министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов принял участие в открытии выставки, ознакомился с экспозицией, подготовленной сотрудниками Нюрбинского музея.

На выставке представлены бронзовый топор – кельт Тагарской эпохи, пальма – дурба батас XVIII-XIX в., традиционный якутский женский костюм конца XIX в., комплект конского убранства конца XIX в., реконструкция старинных якутских стрел и лука конца XIX в., выполненная народным мастером Якутии Владимиром Саввиновым, якутские ножи и хомусы известного мастера народных промыслов Ариана Афанасьева. Также посетители могут увидеть документы и личные вещи видного государственного деятеля Степана Васильева, партийного руководителя Варвары Петровой, историка и археолога Ивана Константинова, д. фил. наук, известного деятеля культуры республики, основателя Музея дружбы народов Ксенофонта Уткина, фольклориста, основателя Литературно-фольклорного музея Николая Степанова и многое другое.

Выставка будет работать до конца января.