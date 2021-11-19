В Якутске открылась выставка корейских художниц 🎨

18 ноября в КЦ «Сергеляхские огни» СВФУ им. М.К. Аммосова состоялось открытие выставки работ корейских художниц из г.Чханвон, Пак Ми Ён и О Хён Сук.

Выставка приурочена к 30-летию установления дипломатических отношений России и Кореи, в рамках которого в 2020 и 2021 году проводится ряд совместных мероприятий при поддержке Генерального консульства Республики Корея в г. Иркутске. В рамках выставки представлено 30 работ, которые доступны для просмотра в КЦ «Сергеляхские огни» до конца ноября.

С приветственной речью выступил заместитель министра по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Сергей Хатылыков, который подчеркнул важность культурного обмена для расширения границ сотрудничества.

Ранее делегация провела встречи в Министерстве по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) с первым заместителем министра Дианой Степановой и в Окружной администрации Якутска с заместителем главы городского округа «город Якутск» Русланом Тимофеевым, на которых обсуждались вопросы дальнейшего развития культурного сотрудничества между Якутском и Чханвоном.

Соглашение о сотрудничестве между Якутском и Чханвоном было подписано в 1996 году. Договор о побратимских связях – в 2000 году.