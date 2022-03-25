В Якутске открылась выставка известной мастерицы

25 марта 2022 г. в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского открылась выставка мастера народных художественных промыслов РС(Я) Изабеллы Эляковой «Теплая одежда Аллах-Юньских грузоперевозчиков» с работами объединения таттинских мастериц «Таатта саарыта». Также представлены фотографии Сюзанны Седалищевой.

История Аллах-Юньских грузоперевозок имеет неразрывную связь с золотодобывающей промышленностью Якутии. Аллах-Юньская дорога была таежной дорогой. Местные жители сообщались между собой, несли торговлю, возили товары, обмениваясь на пушнину. Через Аллах-Юнь прошли первые русские землепроходцы, дошли до Ламского (Охотского) моря. Проводниками были местные жители якуты. В 1731 году по предложению Витуса Беринга в Охотском море был открыт первый морской порт. Россия вышла на Камчатку, Аляску. Эта дорога стала называться Охотский тракт. От Черкеха Таттинского улуса до Аллах-Юнь было 19 зимовий. Единственным видом транспорта был гужевой транспорт. Грузоперевозчики тратили на дорогу 176 дней.

Без теплой одежды, сшитой бережливыми, любящими руками матерей, бабушек, жен, вряд ли перевозчики выжили бы. Стояла задача преодолеть большое расстояние в лютые морозы, ветра, снега и слякоть, когда сутками и неделями не было возможности просушиться, обогреться. Старания, умения мастериц высоко оценили грузоперевозчики Аллах-Юньской дороги.

На торжественном открытии выставки выступили заместитель министра по внешним связям и делам народов РС (Я) Сергей Хатылыков, заслуженный работник культуры РС (Я), генеральный директор Дома дружбы народов им.А.Е. Кулаковского Антонида Корякина, директор Дома народного творчества Таттинского улуса Гаврил Вырдылин, участник экспедиции «Пути великих свершений, почетный гражданин Таттинского улуса, доктор медицинских наук Егор Борисов, от имени Жулейского наслега руководитель отдела национального центра «Симэх» Дмитрий Осипов.

Выставка работает на 2 этаже ДДН (Мраморный зал) до 3 апреля. Вход свободный.

Мероприятие посвящено 100-летию образования ЯАССР, 110-летию Таттинского улуса, 145-летию Алексея Кулаковского.