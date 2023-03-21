В Якутске открылась выставка известного российского фотографа

21 марта 2023 года в г. Якутске состоялось открытие выставки фотографа Александра Мазурова, известного в России и зарубежом своими уникальными проектами самых прекрасных и удаленных уголков мира.

Фотовыставка “Хоту тыыннаах” приурочена ко Дню Арктики и проходит в рамках Арктической стартап-экспедиции, масштабной программы по поддержке и развитию человеческого капитала в Арктике и на Севере. Выставка проводится также в знак поддержки смелой инициативы девушки оленевода — стартапера Раисы Ильиновой, председателя родовой общины эвенков “Энэси Халан”.

Александр Мазуров рассказал о своей выставке: «Я считаю, что эта выставка — первый шаг к тому, чтобы больше рассказывать о севере и его жителях. Для меня это очень важно.

Я был во всех полярных регионах России, и меня крайне интересует жизнь оленеводов, каюров, и других людей, ведущих традиционный образ жизни, который сегодня из-за глобализации находится под угрозой. Мне кажется, что можно заново эти профессии открыть с новыми гранями, если идти в ногу с современными технологиями. Прогресс идёт, соответственно, меняется жизнь».

Василий Ефимов, директор Фонда развития инноваций РС(Я):

«Наш фонд реализует проведение Арктической стартап-экспедиции, и одно из направлений, которое мы реализуем – это сохранение культурного наследия с использованием новых технологий. Фотография является одним из способов масштабирования культуры народов Севера. Мы уверены, что данная выставка позволит масштабировать не только культуру народов Якутии, но и других регионов.

Хочу выразить благодарность за проведение выставки Александру Мазурову и нашим партнерам – творческому объединению “Кындыкан” и Дому дружбы народов А.Е. Кулаковского.»

Выставка состоится с 21 марта по 11 апреля в Доме дружбы народов им. А.А. Кулаковского. По ее окончании, фотографии будут переданы в дар северным и арктическим школам:

“Я люблю Север, и он мне отвечает большой взаимностью. У меня и много друзей на Севере и проектов. Я очень давно хотел, чтобы эти проекты стали не просто съемками, но и имели дальнейшую физическую жизнь и, главное, кому-то помогали и вдохновляли. Я очень рад, что фотографии будут переданы школам, потому что это как раз те социальные инициативы, которых мне не хватало”.

Как отметил Александр Мазуров, это продолжение деятельности в рамках творческого объединения “Кындыкан”, где известный тревел-фотограф и видеограф является послом миссии “Кындыкан” и уже посещал с командой проекта Оймяконский район и участвовал в проведение бесплатного интернета в стойбище оленеводов “Осикат”. В этом году творческое объединение предложило ему принять участие в запуске нового реалити-блога “Бегущая с оленями” — о первой девушке-оленеводе, стартапере Раисе Ильиновой. Раиса намерена создать инновационное оленеводческое хозяйство, используя наряду с традиционным подходом цифровые технологии.

Организаторами выставки выступают Фонд развития инноваций Якутии и творческое объединение “Кындыкан” при поддержке Дома дружбы народов А.Е. Кулаковского.

Даты проведения выставки: 21 марта – 11 апреля 2023 года

Место проведения: г. Якутск, Дом дружбы народов А.Е. Кулаковского

Вход: свободный