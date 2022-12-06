06.12.2022
12:37
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Культура
В Якутске открылась выставка-исследование «Человек снежный»
2 декабря 2022 г. в рамках II выездного заседания «Научно-технологическое обеспечение стратегического развития Арктической зоны Российской Федерации» открылась молодежная выставка-исследование «Человек СНЕЖНЫЙ» в Институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН. Она посвящена проблемам взаимодействия Человека и Природы.
Источник: ИГИиПМНС СО РАН
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