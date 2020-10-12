В Якутске открылась выставка икон

10 октября 2020 года в Национальном художественном музее Республики Саха (Якутия) открылась выставка, посвященная 150-летию Якутской епархии. Экспозиция представляет иконы из частных коллекций якутян и собрания НХМ РС (Я).

Православную культуру невозможно представить без основного атрибута – иконописи. На выставке представлено творчество уроженца Боторусского улуса Якутии, Сивцева Иннокентия Ивановича-Мытыйыкы (1870-1928). При жизни он стал известным в качестве иконописца и мастера монументальной живописи. Копируя образцы канонических икон и репродукции произведений классического мирового искусства, он сумел разобраться в тонкостях колорита церковной живописи и линейного рисунка.

В музее можно ознакомиться и с иконами кисти Анастаса Воронцова и Дмитриана Попова (1827-1895), а также ликами, исполненными неизвестными мастерами. Органично дополняют вернисаж произведения современных художников – Осипова А.Н. (1928-2017) и Карсанаева П.Т. (1923). Уникальностью данной выставки являются произведения из частных коллекций – Романовой В.М., Тупициной А.А., Мигалкина А.В., Мигалкина И.В., Новоселовой В.Г., Маркова И.П., Кокшарской Г.В..

На открытии выставки выступил хор преподавателей и студентов Якутской духовной семинарии. Приветственную и поздравительную речь произнес митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской патриархии. В дар музею была передана икона, которая дополнит коллекцию НХМ РС(Я).

Выставка открыта для всех посетителей до 19 октября 2020 г. в НХМ РС (Я) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9, фойе 2 этажа. Справки по телефону: 8 (4112) 33-52-79