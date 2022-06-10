В Якутске открылась выставка-экспозиция «Наш дом – Россия!»

Организаторы проекта – Министерство по внешним связям и делам народов РС(Я), Дом дружбы народов им.А.Е.Кулаковского и Национальный центр народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх».

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