В Якутске открылась выставка-экспозиция «Наш дом – Россия!»
10 июня в ДДН открылась выставка-экспозиция «Наш дом – Россия!», приуроченная к празднованию Дня России.
Организаторы проекта – Министерство по внешним связям и делам народов РС(Я), Дом дружбы народов им.А.Е.Кулаковского и Национальный центр народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх».
Участники выставки — Ассоциация коренных малочисленных народов Севера РС(Я), ОО РС(Я) «Потомки государевых ямщиков», Русская община РС(Я), Татарский культурный центр «Туган Як», Союз армян РС(Я), Союз таджикистанцев РС(Я), Ассоциация корейцев г.Якутска, Национальная община «Тыва» г.Якутска, Якутская община «Терут эйгэ» г.Якутска, РОО «Коллекционеры Якутии», Народный музей Якутии, Союз кукольников РС(Я).
Разделы выставки:
🔸 Маанылаах далбар түһүлгэ
🔹 Живая сила славянских традиций
🔸 По следам государевых ямщиков
🔹 Мир Арктики
🔸 Национально-культурные объединения РС(Я)
🔹 Куклы разных народов
Выставка работает до 20 июня: Галерея национальных культур, 1 этаж. Вход свободный.
+7 (999) 174-67-82
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