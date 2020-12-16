В Якутске открылась выставка Чурапчинского улуса

Сегодня, 16 декабря, в Якутском государственном объединенном музее истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского открылась выставка «Чурапчинский улус: сохраняя наследие, продолжая традиции», посвященная 100-летию образования Якутской АССР и 90-летию образования Чурапчинского улуса.

Организаторами выставки являются Чурапчинский музей истории и этнографии им. А.А. Саввина и Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского.

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Экспозиция знакомит посетителей с богатой историей и культурой Чурапчинского улуса с момента основания до сегодняшних дней. На выставке представлены интересные материалы, рассказывающие достижения улуса в области сельского хозяйства, культуры и искусства, здравоохранения и образования.

Также показаны уникальные экспонаты, такие как серебряный комплект женских украшений XIX в., созданный мастером ювелиром У.Е. Платоновой – Уус Ылдьаана, иконы якутского самородка И.И. Сивцева – Мытыйыкы, старинные печати, кортик именной в ножнах XVIII в., принадлежавший предку члена Совета Федерации Е.А. Борисову, письменный набор писателя С.С. Яковлева – Эрилик Эристиин, картина народного художника А.П. Мунхалова, старинный телеграфный аппарат, принявший телеграмму от В.И. Ленина и многое другое. Отдельный раздел экспозиции посвящен первому якутскому ученому-лингвисту, создателю якутского алфавита С.А. Новгородову, историку, д.и.н., профессору Г.П. Башарину, д.ф.-м.н., лауреату Ленинской премии, заслуженному деятелю наук ЯАССР Д.Д. Красильникову, легендарному участнику ВОв, артиллеристу Г.Д. Протодьяконову, выдающемуся тренеру, педагогу Д.А. Коркину, российскому государственному и политическому деятелю, главе РС(Я) с 2014 по 2018 гг., члену Совета Федерации Е.А. Борисову и другим ярким представителям якутского народа родом из Чурапчинского улуса.

Выставка будет работать до 15 января 2021 года.