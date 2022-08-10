В Якутске открылась выставка «Благословенная и щедрая Земля Таатты»

10 августа, в Якутском музее им. Ем. Ярославского открылась выставка «Благословенная и щедрая Земля Таатты» в рамках выставочного проекта, посвященного 100-летию со дня образования Якутской АССР.

Таттинская земля с давних времен славится своими одаренными людьми. Это — известный якутский писатель, общественный и государственный деятель П.А. Ойунский, основоположники якутской литературы – А.Е. Кулаковский (Өксөкүлээх Өлөксөй), А.И. Софронов – Алампа, Н.Д. Неустроев, первый народный поэт Якутии С.Р. Кулачиков – Эллэй, народные писатели – Герой Социалистического труда Д.К. Сивцев – Суорун Омоллоон, Н.Е. Мординов – Амма Аччыгыйа, народный художник Якутии И.В. Попов, первый ректор педагогического института И.П. Жегусов, ректор Якутского государственного университета, доктор философских наук А.Е. Мординов, первый капитан из народа саха А.Д. Богатырев, народный депутат СССР, заслуженный учитель школ РСФСР А.В. Белина, кавалер ордена Ленина С.Г. Жирков, лауреат Государственной премии имени П.А. Ойунского, народный мастер Б.Ф. Неустроев – Мандар Уус и др.

Здесь живут удивительные люди, таланты от природы, истинные хранители редкого ремесленного дела, мастера национальной утвари. Таттинцы отличаются чувством патриотизма и любви к своей малой родине, это люди, умеющие и желающие изучать и охранять природу родной земли.

На выставке представлены более 250 предметов из 5 музеев: Музей Государственности имени П.А. Ойунского, Ытык-Кюельский литературно-художественный музей-заповедник «Таатта», Черкехский историко-мемориальный музей «Якутская политическая ссылка», Харбалахская картинная галерея и Тааттинский краеведческий музей «Албан Аат», Центр культуры и духовности «Мандар Кыһата». Выставка «Благословенная и щедрая Земля Таатты», показывает историю развития и становления Таттинского улуса, знакомит посетителя с известными писателями и людьми, внесшими большой вклад в развитие родного улуса.

Выставка работает до 10 сентября 2022 г.