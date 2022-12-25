В Якутске открылась выставка 116 авторских кукол «Бал снежной долины»

Посетителей ждёт незабываемая встреча с волшебным миром авторских кукол, созданных вручную, в единичных экземплярах. Ведь организатором выступил Национальный центр «Симэх», который всегда тщательно отбирает самые лучшие произведения кукольного искусства.

Шедевральные работы кукольниц выставлены в Галерее национальных культур Дома дружбы народов им. А.Е Кулаковского. Каждый желающий может прийти и оценить красоту изящных произведений.

В программе: выставка авторских кукол от ведущих мастериц Республики Саха (Якутия), новогодняя фотозона, продажа новогодних подарков, творческая встреча с мастерами кукольного дела и, конечно же, увлекательные мастер-классы для детей и взрослых.

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В этом году представлены работы 33 участников (среди них 6 учащихся) из 12 муниципальных образований Республики Саха (Якутия): Чурапчинский, Мегино-Кангаласский, Усть Алданский, Хангаласский, Верхневилюйский, Мирнинский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Горный, Амгинский, Олекминский, Нерюнгринский.

На выставке представлены 116 кукол в 4 номинациях:

· Кукла в традиционном национальном костюме народов РС(Я)

· Новогодний сказочный образ

· Лучшая сюжетная композиция

· Анималистика

Полюбоваться творениями мастеров-кукольников, а также вдохновиться праздничным настроением на выставке «Бал снежной долины» может любой желающий до 22 января в Национальном центре «Симэх» по адресу: г. Якутска, ДДН им А.Е. Кулаковского, Галерея национальных культур. Режим работы: 10.00 — 18.00

Пресс-служба Центра «Симэх»