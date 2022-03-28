В Якутске открылась уникальная выставка

В Якутском государственном объединенном музее истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского открылась выставка «Верхоянье в отражении времени…», посвященная 100-летию образования ЯАССР.

Верхоянский район был образован 25 мая 1930 года, расположен за Северным полярным кругом на территории бассейна реки Яны. Территория района издавна была заселена юкагирскими и тунгусскими родами. Они занимались охотой и оленеводством. Затем в XVI-XVII вв. на долину реки Яны проникли якуты-скотоводы. В XVII веке русские землепроходцы, пройдя через Верхоянский хребет, прибыли на Яну и обложили ясаком проживавшие здесь народы.

Верхоянск – один из старейших заполярных городов Якутии. Здесь 15 января 1885 г. была зарегистрирована самая низкая температура воздуха – минус 67,8 С.

Гора Киһилээх уникальное творение природы, одно из неповторимых чудес и поистине природная святыня якутян. Высота горы – 1070 м. над уровнем моря, длина около 25 см. Горы обладают удивительной энергетикой, притягивают чистотой, совершенством форм и первозданной красотой.

Город Верхоянск долгие годы служил местом ссылки «государственных преступников». Писатель, этнограф-сибиревед, публицист, участник польского освободительного движения В.Л. Серошевский 12 лет отбывал ссылку в Якутии. В 1880-1883 гг. жил в Верхоянске.

Выставка «Верхоянье в отражении времени…» показывает богатую историю, культуру и традиции Верхоянского района, знакомит с выдающимися и талантливыми людьми, внесшими большой вклад в развитие района. На выставке представлены экспонаты из фондов Верхоянского районного краеведческого музея «Полюс холода», Адычинского палеонтологического музея, Боронукского школьного музея Верхоянского района и Якутского музея им. Ем. Ярославского. Здесь можно увидеть предметы быта, охоты, скотоводства и коневодства якутов XVIII-XX вв. Также представлены материалы по археологии, палеонтологии и этнографии. Из фондов Адычинского палеонтологического музея привезли фрагмент черепа небольшого ископаемого парнокопытного животного — зоргелии, наконечники копий и другие экспонаты.

Компас, поднос и подсвечник арктического исследователя, организатора экспедиций, барона Э.В. Толля, столовые предметы и печать Г.В. Никифорова – Манньыаттаах Уола, иконы XIX в., инструмент для надледного кошения – саастык XIX в. и другие уникальные экспонаты представлены на выставке Верхоянского района.