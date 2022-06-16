В Якутске открылась уникальная выставка хомуса

Фрагменты якутских хомусов XVII и XIX веков, старинные английские варганы, хомусы победителей международных и республиканских конкурсов можно увидеть на выставке «Якутск – Мекка хомуса».

Мероприятие приурочено к III Международному конкурсу «Хомусист-виртуоз мира». В своем приветствии участникам и гостям конкурса Глава Якутии, отметил, что проведение столь уникального мероприятия в третий раз на древней земле Олонхо подтверждает признание Якутии как центра варганной музыки мира, иллюстрирует трепетное отношение якутского народа к сакральному символу национальной культуры, является свидетельством государственной поддержки и сохранения уникальных культурных традиций народов России. Айсен Николаев выразил благодарность энтузиастам, ученым, исследователям, исполнителям за неустанную работу по возрождению и популяризации самобытного музыкального инструмента.

Выставка «Якутск — Мекка хомуса» включает более 200 экспонатов из фондов Музея и Центра хомуса народов мира и музеев-партнеров. В частности, выставляются два музейных предмета из фонда Музея археологии и этнографии и ВШ ЯГУ им. М.К.Аммосова: фрагмент хомуса XVIII в., найденный доктором исторических наук Анатолием Гоголевым в 1979 году во время археологической экспедиции в Мегино-Кангаласском районе. Жители Якутии также смогут увидеть фрагмент хомуса I половины XIX века, обнаруженный в 2015 г. во время археолого-этнографической экспедиции в поселении Таба Баһа в Чурапчинском районе.

Отдельный блок выставочного зала включает музейные афиши, портреты виртуозов-хомусистов мира международных конкурсов. Гордостью выставки является коллекция из 39 старинных английских варганов из коллекции учёного-варгановеда Фредерика Клейна (США).

«Мы хотим показать масштаб развития и распространения хомусной музыки в мире, ознакомить о современном состоянии развития истории хомуса. На выставке можно увидеть фото-документальные материалы, язычковые музыкальные инструменты народов Якутии, подлинные музейные предметы из серебра из фонда. Посетители смогут увидеть репродукции, картины художников, малую скульптуру из бивня мамонта, авторские работы скульпторов и художников-ювелиров», — рассказала куратор выставки, редактор электронных баз данных Музея и Центра хомуса народов мира в Якутске Евдокия Слепцова.

Якутский мастер Николай Аржаков – Боло Уус представил композицию древнего хомуса. «Конкурс направлен на популяризацию якутского хомуса, в целом музыкальной культуры», — отметил он.

Выставка будет работать 16-17 июня в выставочном зале Саха академического театра им. П. А. Ойунского. Партнерами проекта являются Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского, Государственный музейный художественный комплекс «Национальный художественный музей, Музей музыки и фольклора народов Якутии, Якутский государственный литературный музей им. П.А. Ойунского, Музей археологии, этнографии и истории высшей школы СВФУ им. М. К. Аммосова.

III Международный конкурс «Хомусист-виртуоз мира» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организаторами являются Правительство, Министерство культуры и духовного развития Якутии, Музей и Центр хомуса народов мира в г. Якутске и Международное общество варгана.