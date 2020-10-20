В Якутске открылась православная служба помощи «Милосердие 14»

На территории Спасского мужского монастыря г. Якутска открылась православная служба помощи «Милосердие 14». Проект осуществлен по благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа и на средства субсидии Фонда Президентских грантов.

«Милосердие14» стало победителем в специальном конкурсе Фонда Президентских грантов, который был объявлен в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) и направлен на поддержку населения. Руководитель проекта — Анжелика Тупицына:

«Задача нашей службы – это в первую очередь поддержать многодетные семьи, которые оказались в сложной ситуации. Например, глава семьи остался без работы. Ему требуется какое-то время, чтобы трудоустроится – а семью нужно кормить уже сейчас. Тогда мы приходим на помощь и подставляем плечо, выделяя продуктовые наборы. Если в этот момент помочь таким семьям, они не попадут на улицу, не сопьются, их дети не лишатся будущего, а наша страна не потеряет здоровых граждан».

Служба будет оказывать материальную поддержку прихожанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Продуктовые наборы первым подопечным службы выдал митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии – гость Якутской епархии, прибывший для участия в мероприятиях, посвященных ее 150-летию. Он же и освятил помещения службы.

«Милосердие14» выполняет те же функции, что и старшая сестра – московская православная служба помощи «Милосердие», но в меньшем масштабе. На территории Якутии такой проект реализуется впервые.

Если вы хотите принять участие в работе службы и оказать посильную помощь ближнему, можно обратиться в православную службу помощи «Милосердие14», тел./Whatsapp: 8 924 869 32 43. Мы не просим финансовой помощи и принимаем только продукты с длительным сроком хранения и средства индивидуальной защиты.