В Якутске открылась интересная выставка с удаганками и чудищами-абааһы

Музей музыки и фольклора народов Якутии приглашает жителей и гостей города Якутска посетить персональную выставку мастера резьбы по дереву Дьячковского Валерия Моисеевича – Сиэн Кынат «Дьулуруйар Ньургун Боотур олоҥхо умсулҕана – удьурҕайга», посвященную Декаде Олонхо.

Валерий Моисеевич является Почетным работником транспорта Республики Саха (Якутия), Почетным жителем Горного улуса.

Начиная с 2017-го года, с выходом на заслуженный отдых, всерьез занялся своим любимым хобби – резьбой по дереву. Первая работа называлась «Байанай» и была вдохновлена образом духа-хозяина природы и покровителя охотников. Далее последовали фигуры животных, разросшиеся в большую серийную работу «Байанай», состоящую из 20-ти с лишним скульптур, искусно вырезанных мастером из капа, корней и сучьев березы.

Следующей большой работой мастера стала серия «Образы персонажей из олонхо П.А. Ойунского «Ньургун Боотур Стремительный». Данная серийная работа имеет уже 78 фигур и постоянно разрастается. В коллекции представлены такие персонажи как сказитель-олонхосут, богатыри, божества Верхнего мира, удаганки, чудища-абааһы Нижнего мира и многие другие.

Мастерство В.М. Дьячковского было оценено во многих конкурсах по декоративно-прикладному творчеству районных, республиканских, всероссийских и международных уровней.

На нашей выставке вы сможете увидеть данные большие серийные работы Валерия Моисеевича Дьячковского.

Выставка: с 30 ноября по 9 декабря 2020 г.

График работы: с 10.00 до 18.00

Возраст: 7+

Адрес: ул. Кирова, 31 (3 этаж)

Конт.тел: 35-38-84

Сайт: https://Folkmuseum.ykt.ru

Instagram: @museum_folk_music_yakutia

YouTube: https://www.youtube.com/c/МузейМузыкииФольклора