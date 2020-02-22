В Якутске открылась главная выставка кузнецов

В эти выходные, 22-23 февраля, в торговых рядах «Кружало» проходит ежегодная выставка мастеров кузнечного дела Якутии – «Дархан Уус».

Уже в одиннадцатый раз мероприятие собирает любителей кузнечного мастерства со всей республики – мастеров, почитателей и покупателей.

Нынешний праздник кузнечного мастерства приурочен к 75-летнему юбилею легендарного мастера современного кузнечного искусства – Бориса Неустроева – Мандар Уус.

Открытие выставки посетил Председатель Правительства республики Владимир Солодов. Он поздравил участников с началом соревнования и пожелал успехов в совершенствовании мастерства. «Кузнечное дело является одним из столпов якутской культуры и традиций. В этой связи особенно приятно видеть среди участников выставки молодое поколение кузнецов. Желаю всем участникам продолжать совершенствоваться в мастерстве и передавать новому поколению те ценности, которые мы сохранили и перенесли через века», – подчеркнул Владимир Солодов.

По традиции проводится конкурс среди участников по номинациям: «Лучший художественный нож», «Лучший охотничий нож», «Лучший кухонный нож». По итогам конкурса победителю достанется специальный приз от имени Бориса Неустроева – Мандар Уус.

Посетители выставки смогут увидеть известные работы именитого мастера, а также приобрести лучшие образцы кузнечного дела мастеров со всей республики. Во время посещения выставки премьер Якутии приобрёл якутские ножи, о чём поделился в своём инстаграме: «В день открытия выставки гостям представили большую коллекцию якутских клинков, а знатоки продемонстрировали возможности якутского батыйа, батас и копий. Это отличная возможность поближе познакомиться с традициями республики, а также выбрать подарок к предстоящему празднику. Я тоже не ушёл без покупки».