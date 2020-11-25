В Якутске открылась билетная касса ЖДЯ

Сегодня, 25 ноября, в столице нашей республики открылась билетная касса Акционерной компании «Железные дороги Якутии». Новая точка железнодорожных билетов расположена в центре Якутска на первом этаже отеля «Азимут», что обеспечит удобство обслуживания для жителей и гостей республики. В железнодорожной кассе можно будет оформить проездные документы на поезда по всем направлениям, получить информацию о расписании движения поездов, стоимости проезда, узнать о льготах и акциях для пассажиров.

К слову, как отметил в своей приветственной речи заместитель генерального директора АО «АК «ЖДЯ» по стратегическому развитию Алексей Местников, в связи с открытием Акционерная компания «Железные дороги Якутии» запустила месячную акцию для покупателей в новой кассе – сервисный сбор за оформление билетов составит всего 50 рублей.

«Открытие своей билетной кассы позволит повысить качество обслуживания пассажиров и будет способствовать повышению пассажиропотока. У ЖДЯ было три кассы — на железнодорожных вокзалах Алдан, Томмот и Нижний Бестях. У жителей республики не всегда есть возможность приобрести билеты в этих кассах, поэтому принято решение открыть кассу в Якутске. Все-таки многие привыкли покупать билеты традиционным способом в бумажном виде, не каждый имеет возможность приобрести билеты онлайн» — сказал Алексей Местников.

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» постоянно работает над повышением качества обслуживания пассажиров и является социально ориентированной компанией, подчеркнул в своем приветственном слове заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) Алексей Филиппов.

«Во главу угла ЖДЯ ставит не только получение прибыли, но также создание удобных условий для клиентов и пассажиров. Руководителем компании собран отличный коллектив специалистов своего дела, и мы наблюдаем в отличие от других предприятий, в том числе предприятий транспортной отрасли, компания «Железные дороги Якутии» каждый год добивается определенных успехов. Сегодня можно сказать, что железнодорожный транспорт прочно вошел в жизнь нашей республики не только, как грузовой транспорт, но и как пассажирский. С каждым месяцем, несмотря на пандемию, мы наблюдаем рост пассажиропотока. Министерство транспорта еще раз поздравляет компанию с открытием нового объекта и приглашает пассажиров, жителей республики воспользоваться услугами этой кассы. Не каждый гражданин имеет смартфон, не каждый пожилой человек умеет пользоваться интернетом. Эта касса создана для того, чтобы любой человек мог воспользоваться услугами компании, приобрести билет и совершить какое-либо путешествие. Поздравляю всех с этим событием и желаю успеха» — сказал Алексей Филиппов.

По сложившейся традиции открытие кассы ознаменовалось разрезанием ленты, почетное право на которое предоставили заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) Алексею Филиппову и заместителю генерального директора по стратегическому развитию Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Алексею Местникову. Участники мероприятия осмотрели кассу, сделали фото на память.

Несмотря на небольшую площадь, помещение кассы очень уютное, оформлено в корпоративном стиле. В дизайне интерьера присутствуют элементы раскраски локомотивного парка ЖДЯ — под цвета национального флага Республики Саха (Якутия). На стеллаже расположены бортовые журналы АО «АК «ЖДЯ», буклеты с расписанием, карманные календари, которые пассажиры могут забрать с собой. Первым покупателям железнодорожники приготовили памятные подарки с корпоративной символикой.

Пассажиров будут обслуживать кассиры в стилизованной под национальный стиль форме, украшенной традиционными аксессуарами и якутскими узорами.

Для удобства пассажиров с 13 декабря пассажирский поезд 327/328 сообщением Нижний Бестях – Нерюнгри переходит на новое расписание, которое позволит существенно сократить время в пути до Хабаровска и Благовещенска. Компания прорабатывает и вопросы расширения географии маршрутов. Так, с 20 декабря открывается новое направление – вагон беспересадочного сообщения Нижний Бестях – Иркутск.

После открытия касса вошла в рабочий режим и обслужила первого пассажира. Им оказалась Саяна Васильевна Егорова, которая купила билет до Благовещенска.

Новая касса распахнула свои двери для жителей и гостей республики и ждет всех по адресу: г.Якутск, пр. Ленина, 24 (здание отеля «Azimut», 1 этаж).

Касса будет открыта для пассажиров с 9.30 до 20.30 часов без выходных.