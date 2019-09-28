28.09.2019
14:57
84
Культура & Образование
В Якутске открылась Аллея певцов
Торжественное открытие Аллеи певцов прошло в Якутске.
В сквере Карла Маркса возле Дворца дружбы народов имени Кулаковского еще в 2013 году появилась первая именная скамейка, посвященная Раисе Захаровой.
Почетный работник общего образования Татьяна Березина предложила городу сделать Аллею певцов и установить другие именные скамейки, посвященные любимцам народа.
Вчера, 27 сентября, в День государственности Якутии, при поддержке управы Строительного округа в сквере были установлены семь новых скамеек, которые носят имена Марины Поповой, Анастасии Варламовой, Марфы Колесовой-Расторгуевой, Виталия Андросова, Ольги Ивановой-Сидоркевич и других.
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