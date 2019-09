В Якутске открылась Аллея певцов

View this post on Instagram

Открытие Аллеи певцов🎶✨ Судаарыстыбаннас күнүгэр Өрөспүүбүлүкэҕэ сүҥкэн суолталаах түгэн буолла. "Ырыа ыллыга" (ол эбэтэр "Ырыа Аартыга") аһылынна🎼 Бу проект автора Татьяна Березина @berezina_english_fun буолар. Куорат баһылыга Сардаана Авксентьева @sardanaavksentieva сорудаҕынан уонна өйөбүлүнэн биһиги Управа @stroitelnyokrug олоххо киллэрдибит. Өссө 2013 сыллаахха Раиса Захароваҕа анаан анал ыскамыайка туруоруллубута. Бэҕэһээ эбии 7 норуот таптаан истэр, саханы Саха дэппит уһулуччулаах дьоммутугар Эдьиий Марыынаҕа, Анастасия Варламоваҕа, Валерий Ноевка, Марфа Колесова-Расторуеваҕа, Христофор Максимовка, Ольга Иванова-Сидоркевичка, Виталий Андросовка анаан саҥа кэрэ көстүүлээх ыскамыайкалары туруордубут. Бу миэхэ салайааччыга, эппиэтинэстээх үлэһиттэргэ улахан чиэс буолар. Ытыктыыр дьоммут ааттарын үйэтитии. Бэҕэһээ ырыаһыттар аймахтара-дьонноро, биир дойдулаахтара тоҕуоруһа мустан, скверы толордулар. Долгуйуу, үөрүү бөҕө. Кэлбит дьону культура миниистирин бастакы солбуйааччыта Владислав Левочкин @levlaval, норуот депутата Елена Голомарева @geh61 уонна мелодистар түмсүүлэриттэн Алексей Калининскай эҕэрдэлээтэ. Эбиитин Ырыа дьөрөгөйө буолла. Ырыа-тойук ньиргиэрдэ, дьон тарҕаһыах да санаата суох. Биллиилээх дьоммут уостан түспэт ырыаларын билиҥҥи артыыстар бэлэх оҥордулар. Үөрүүлээх түгэни ыыппыт дьоммор Альбина Тарабукинаҕа @tarabukinaalbina уонна Георгий Белоусовка @georgebelousov махтал тылларбын тириэрдэбин👏🏻 Сквербыт, Ырыабыт Ыллыга өссө да сайдан иһиэ. Эбии ыскамыайкалары туруоруохпут (мелодистар түмсүүлэрин быһаарыытын кэннэ), чэбдигирдии үлэтин ыытыахпыт. Түмүккэ бу сквербыт Ырыа түһүлгэтэ буолан, сылаас кэмҥэ өрүү кыра кэнсиэрдэри ыытан, дьон сырдыкка дьулуһар сирэ буоларыгар үлэлиэхпит🎼🎼🎼 #ЫрыаАартыга #ЫрыаЫллыга #СудаарыстыбаннасКүнэ #СтроительныйОкруг #Якутск