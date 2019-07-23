В Якутске открывается выставка «Герой гражданской войны в Якутии»

24 июля 2019 г в Якутском государственном объединенном музее истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского состоится торжественное открытие выставки «Герой гражданской войны в Якутии». Выставка приурочена к 125-летию героя Ивана Строда. Открытие состоится в 14:00 ч.

Работать экспозиция будет с 25 июля по 25 августа на первом этаже главного корпуса Якутского музея им. Ем. Ярославского.

Справка:

Иван Яковлевич Строд – герой гражданской войны в Якутии. Родился в г.Люцине Витебской губернии (г. Лудза в Латвии) в семье медицинского фельдшера. Окончил церковно-приходскую, затем трехклассную городскую школу. В 1914-1916 гг. участвовал в первой мировой войне, награжден четырьмя Георгиевскими крестами. Участвовал в боевых действиях отрядов Нестора Каландарашвили и Сергея Лазо против белогвардейских и чехословацких частей в Восточной Сибири и в Забайкалье.

В октябре 1922 г. Строд вернулся из Вилюйского округа и был направлен в Амгинский улус для участия в отражении наступления «Сибирской добровольной дружины» генерала Пепеляева. После падения Амги, 2 февраля 1923 г., отряд Строда выехал из Петропавловска в направлении Амги, но был окружен превосходящими силами противника в местности Сасыл-Сысыы, и в условиях зимних морозов выдержал там 18-дневную осаду. Вступив в бой с главными силами Пепеляева, отряд Строда задержал его наступление на Якутск, и таким образом дал возможность командованию Красных войск сколотить ударную экспедиционную группу для разгрома войск генерала Пепеляева.

В начале 1930-х гг. Строд вновь переехал с семьей в Москву и целиком посвятил себя литературной деятельности. Его имя широко известно как автора двух художественных документально-мемуарных повестей «В тайге» и «В якутской тайге».

Строд Иван Яковлевич был награжден тремя орденами Красного Знамени, именными нагрудными знаками ЦИК ЯАССР и боевым оружием.

Легендарного героя Гражданской войны в Якутии Ивана Яковлевича Строда якутяне любовно звали якутским Чапаем. В 1938 г. был необоснованно репрессирован. Реабилитирован посмертно.

В память о герое Иване Яковлевиче Строде одна из улиц в городе Якутске носит его имя, в Амгинском улусе до распада СССР существовал совхоз им. И.Я. Строда, а в Сасыл-Сысыы действовал мемориальный музей им. Строда под открытым небом, в Мытахском наслеге Западно- Кангаласского (ныне Горного) улуса его имя носила школа.

На выставке представлены коллекции из фондов Абагинского и Амгинского музеев, в том числе револьвер системы Наган, гильзы, граната, снаряд, найденные на местах боев в местности Сасыл-Сысыы, Амгинского района, шахматная доска И.Я. Строда и многое другое.