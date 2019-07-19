В Якутске открывается фотовыставка, посвященная Герою России

Выставка известного фотографа Владимира ДОБРОХОТОВА «Наш Герой – Сан Саныч», посвященная Чеченской войне и Герою России Александру РЫЖИКОВУ, откроется в мультимедийном парке «Россия – моя история» 26 июля. В экспозицию вошли снимки, сделанные Владимиром Доброхотовым во время его многочисленных командировок в Чечню.

В конце мая фрагмент выставки демонстрировался в здании АО «Водоканал», которое оказало содействие в подготовке экспозиции. Она стала частью мероприятий компании, посвященных 75-летию Великой Победы, отмечать которое мы будем в следующем году.

С 26 июля работы именитого фотожурналиста смогут увидеть все желающие в выставочном зале Мультимедийного парка «Россия – моя история».

Справка:

Рыжиков Александр Александрович – командир отряда милиции особого назначения Республики Саха (Якутия), подполковник милиции.

Родился 27 мая 1960 года в поселке Кононове Сухобузимского района Красноярского края. Погиб 7 января 2000 года в селении Герменчук Шалинского района Чечни.

С 1979 по 1982 год проходил срочную службу в Приморском крае.

В 1983 году поступил на службу в органы внутренних дел.

С 1989 года – командир взвода специального назначения роты ППС.

С 1993 по 1996 год – заместитель командира – начальник штаба отряда милиции особого назначения при МВД Республики Саха (Якутия), с 1996 года – командир ОМОН.

С 1995 года дважды в год отправлялся на Северный Кавказ – в Чечню и Дагестан.

Звание Героя Российской Федерации подполковнику милиции Рыжикову Александру Александровичу присвоено посмертно Указом Президента РФ от 29 мая 2000 года.

Награждён Орденом мужества, медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За безупречную службу» 2-й и 3-й степени.

Приказом МВД России № 536 от 4 июня 2002 года навечно зачислен в списки личного состава ОМОН при МВД по Республике Саха (Якутия), его имя занесено на мемориальную плиту МВД по РС(Я).

Именем Рыжикова А.А. назван сквер в Якутске. Его имя носит средняя общеобразовательная школа №26 г.Якутска.