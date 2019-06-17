В Якутске открывается фотовыставка «мамы» якутских стерхов

18 июня в историческом парке «Россия – Моя история» состоится открытие эко-фотовыставки «На прекрасном озере Поянг».

Автором фотографий является г-жа Хайянь Чжоу (Haiyan, Zhou), журналистка ССТВ/CCTV провинции Цзянси КНР, известная в среде коллег и единомышленников под псевдонимом ЙаЙа (YaYa).

В Китае ЙаЙа известна тем, что ей удалось организовать первую охраняемую территорию на местах зимовки стерхов на личные средства, полученные от продажи собственного дома.

Этот участок земли на озере Поянг известен пребыванием большого количества стерхов, где их привлекает лотос, выращиваемый Йайей и её друзьями.

2000 стерхов из Якутии зимуют здесь, что составляет около 70% мировой популяции.

«Мне нелегко смотреть на то, как стерхи приводят своих детей в дом для проведения долгой зимы на озеро Поянг, и им не хватает достаточно корма, чтобы пережить зиму, пролетев такой долгий путь (более 5000 километров), — говорит ЙаЙа. — Стерхи как дети, такие же наивные и чистые, прошлую зиму я засыпала под их крики, и просыпалась каждое утро под их голоса… Хотя я потратила очень много личных средств на защиту и поддержку стерхов, я очень рада видеть, что у них есть что поесть, и когда они возвращаются к нам, я очень рада видеть их счастливо танцующими! Мы должны сохранить эту среду обитания, чтобы люди и журавли могли тесно взаимодействовать».

«Я их мама», — говорит ЙаЙа, и это является правдой, г-жа Хайянь Чжоу — одна из главных благодетелей для стерхов в стране, да и не только в Китае, она поддерживает всю мировую популяцию вида.

Приходите на открытие этой интересной эко-фотовыставки, чтобы увидеть вблизи наших стерхов на удивительных фотографиях ЙаЙа, и познакомиться с нею лично только 18 июня в 16.00 в Историческом парке «Россия — моя история», ул. Уткина 5.

Только в день открытия экофотовыставки вход бесплатный!

В другие дни для взрослых 100 руб., студентам и пенсионерам 50 руб., школьникам бесплатно! Часы работы: 10.00-19.00ч. (без обеда), выходной-понедельник.

Выставка будет работать с 18 июня по 18 июля 2019г.

Вы можете доехать маршрутами №18 (остановка «Исторический парк»), №14, 9 (остановка «Якутавтодор»).