В Якутске открылся специализированный офис центра «Мои документы»

В городе Якутске по ул. Ярославского, 37, на первом этаже здания Росреестра по Республике Саха (Якутия) состоялось торжественное открытие специализированного офиса центра «Мои документы» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

С открытием 45-го офиса центра «Мои документы» по предоставлению государственных и муниципальных услуг в РС (Я) и первого отделения по приему индивидуальных предпринимателей и юридических лиц сотрудников и представителей бизнес-сообщества республики поздравили первый заместитель председателя Правительства Якутии Алексей Стручков и министр экономики Майя Данилова.

Алексей Стручков отметил, что специализированное отделение центра «Мои документы» будет способствовать инвестиционной привлекательности республики и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства. «В этом офисе будут оказываться 127 государственных и муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений, регистрации бизнеса, а также предоставляться методическая и консультационная помощь. Мы рассчитываем, что в новом офисе за неделю будут обслуживаться порядка 700 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а в течение года – более 36 тыс. заявителей», — сказал Алексей Стручков.

Он также подчеркнул, что в целом по республике спрос на услуги МФЦ постоянно растет. Если в 2010 году в МФЦ было обслужено 37 тыс. человек, то в 2018 году – 900 тыс. а за весь период работы центра за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МФЦ обратилось более 3 млн. человек, это свидетельствует о том, что поток заявителей вырос более чем в 70 раз.

Министр экономики республики Майя Данилова выразила уверенность, что открытие специализированных «окон» МФЦ по приему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей положительно скажется на показатели Республики Саха (Якутия) в Национальном рейтинге инвестиционного климата субъектов России. «С самого открытия МФЦ уделяет большое внимание предоставлению государственных и муниципальных услуг представителям бизнес-сообщества. В свое время в республике была организована комплексная услуга «Свой бизнес» и мы были пионерами среди субъектов Российской Федерации по предоставлению этой комплексной услуги. В 2017 году на базе «Алмазэргиэнбанка» было открыто три специализированных окна для бизнеса, а сегодня мы открываем 12 специализированных «окон» уже на базе центра «Мои документы», — отметила министр.

После торжественного открытия нового офиса руководитель МФЦ «Мои документы» Таисия Батуева провела для гостей экскурсию и рассказала, что одной из главных преимуществ центра является универсальность. Всего в новом офисе будут предоставляться 127 услуг, из них федеральных органов исполнительной власти – 31, региональных органов власти – 44, услуг Окружной администрации города Якутска – 18, услуг других организаций – 21.

В ходе экскурсии Алексей Стручков подробно ознакомился с принципом работы «единого окна», основной целью которого является минимизация времени предоставления государственных и муниципальных услуг заявителям.

Новый офис центра «Мои документы» оборудован терминалом по выдаче талонов и электронным табло, где высвечивается порядок продвижения очереди, также здесь имеются компьютеры с прямым доступом к порталу госуслуг. Кроме того, для удобства клиентов офис оформлен тактильными указателями и табличками.