В Якутске открыли городской пляж

Сегодня, 27 июня состоялось торжественное открытие городского пляжа на территории 202 микрорайона.

Городской пляж будет работать ежедневно с 09.00 ч. до 21.00 ч. Пляж объявлен зоной трезвости, вход со стеклянной тарой, домашними животными воспрещен.

Напоминаем, правила безопасного поведения на воде: купаться только в специально оборудованных местах, не нырять в незнакомых местах, не заплывать за буйки, не приближаться к судам, не хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде, не умеющим плавать людям купаться только в специально оборудованных местах глубиной не более 1,2 метра.