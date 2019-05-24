В Якутске открылась весенняя ярмарка «Дача. Огород. Усадьба»

У местных садоводов и огородников началась горячая пора. Посадочный материал буквально разлетается с полок магазинов. Можно объездить весь город в поисках нужных семян или саженцев, либо прийти на Комсомольскую площадь, где 24 мая в девятый раз открылась ежегодная специализированная выставка-ярмарка «Дача. Огород. Усадьба».

На 80 торговых точках ярмарки жители и гости столицы могут приобрести не только семена, рассаду и саженцы, но и различный инвентарь для дачных участков. Кроме того, на выставке можно получить консультацию о тонкостях выращивания новых или же популярных садово-огородных культур в условиях Якутии, задать все интересующие вопросы ведущим агрономам и садоводам Якутии.

«Сегодня я представил саженцы деревьев — яблони, черемухи, боярышника. Стоимость — от 300 рублей. Из нового у меня вишня. Уход за ней заключается в рыхлении почвы, удалении сорняков, удобрении, поливе, обрезке, защите от болезней и вредителей. Вишня — засухоустойчивое растение, но регулярные и обильные поливы способствуют повышению ее урожайности», — поделился дачник Максим Долгов.

Предприниматель Василий Петров сам изготавливает дачную мебель. Из новых трендов в этом году он представил деревянный стол из эпоксидной смолы, выглядит необычно.

«В последнее время пользуется популярностью мебель из эпоксидной смолы. Как видите, мебели она придает уникальный внешний вид и преображает домашнюю обстановку», — рассказал мастер.

Специалисты «Россельхозцентра» предлагают жителям удобрения, которые решат проблемы низкой урожайности и замедленного роста культур. По их словам, одно из них, агрохимическое средство «Гумат», обладает способностями повышать всхожесть семян, урожайность культур и улучшать состав грунта.

На ярмарке вы найдете широкий выбор рассады огурцов открытого и закрытого грунта, кабачков, помидоров, перца, свеклы, ягод клубники, земляники и многое другое.

«Больше всего якутяне покупают помидоры сортов «Москвич» и «Благовест», это раннеспелые помидоры, которые можно собрать уже в начале лета, вкусные, неприхотливые и недорогие», — рассказала дачница Елена Романова.

Организаторы подготовили для посетителей ярмарки большую культурно-развлекательную программу. Выставка-ярмарка «Дача. Огород. Усадьба» продлится три дня, с 24 по 26 мая.

Организаторы ярмарки – Союз «Торгово-промышленная палата Республики Саха (Якутия)» и Окружная Администрация города Якутска.