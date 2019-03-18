В Якутске открылась SMART-библиотека и Детская школа искусств

18 марта в Якутске в новом 203 микрорайоне открыли Детскую школу искусств №2 и первую на Дальнем Востоке SMART-библиотеку. В торжественном мероприятии принял участие председатель правительства Якутии Владимир Солодов:

«Учреждения объединены переходом, и это очень важный символ. Ведь духовное и интеллектуальное развитие наших детей должны быть неразрывно связаны. Только в таком случае мы получим полноценную личность, которая будет включена в современное глобальное общество».

По его словам, SMART-библиотека выступит фактором перезагрузки всей системы библиотечного обслуживания.

Также председатель правительства Якутии встретился с учащимися и преподавательским составом Детской музыкальной школы – побывал на открытом уроке сольфеджио и эстрадного танца.

Напомним, объект построен в рамках проекта государственно-частного партнерства с ООО «Газэнергомонтаж». Одновременное строительство 12 учреждений по своим масштабам стало беспрецедентным проектом в Якутии. Первые четыре объекта, включая три детских сада и Национальную школу «Айыы Кыhата», были открыты в декабре 2018 года. Остальные объекты планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.