В Якутске откроют вытрезвитель?

Евгений Григорьев дал поручение рассмотреть вопрос об открытии в Якутске медвытрезвителя. «Закон о медицинских вытрезвителях принят на федеральном уровне. Соответствующие нормативные документы, регулирующие деятельность медвытрезвителей, приняты минздравом и МВД РФ. Прошу приступить к проработке вопроса по открытию такого учреждения в Якутске», — сказал Евгений Григорьев. Глава города поручил рассмотреть возможность мунципально-частного партнерства и бюджетного финансирования медицинского вытрезвителя. «Наша задача – постепенно решить вопрос с асоциальными элементами, лицами в состоянии алкогольного опьянения, которые беспокоят горожан в общественных местах и жилых районах, создают угрозу общественной и собственной безопасности», — заключил глава города Якутска. Напомним, в декабре 2020 года Государственная Дума приняла федеральный закон, который позволяет возродить систему медицинских вытрезвителей — специализированных учреждений, оказывающих помощь людям, находящимся в состоянии тяжелого алкогольного или наркотического опьянения.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Окружной администрации г. Якутска

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