12.07.2021
17:53
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Якутск

В Якутске откроют вытрезвитель?

Евгений Григорьев дал поручение рассмотреть вопрос об открытии в Якутске медвытрезвителя.

«Закон о медицинских вытрезвителях принят на федеральном уровне. Соответствующие нормативные документы, регулирующие деятельность медвытрезвителей, приняты минздравом и МВД РФ. Прошу приступить к проработке вопроса по открытию такого учреждения в Якутске», — сказал Евгений Григорьев. 

Глава города поручил рассмотреть возможность мунципально-частного партнерства и бюджетного финансирования медицинского вытрезвителя. 

«Наша задача – постепенно решить вопрос с асоциальными элементами, лицами в состоянии алкогольного опьянения, которые беспокоят горожан в общественных местах и жилых районах, создают угрозу общественной и собственной безопасности», — заключил глава города Якутска.

Напомним, в декабре 2020 года Государственная Дума приняла федеральный закон, который позволяет возродить систему медицинских вытрезвителей — специализированных учреждений, оказывающих помощь людям, находящимся в состоянии тяжелого алкогольного или наркотического опьянения. 

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Окружной администрации г. Якутска
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