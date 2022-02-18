В Якутске откроют штрафстоянку… для лошадей!

В мэрии Якутска сказали РИА Новости, что придумали, как решить проблему «самовыгула лошадей» — в марте в городе откроют штрафстоянку для лошадей.



Из Якутска постоянно приходят кадры о том, как то в одном, то в другом районе города гуляют лошади. Многие жители республики занимаются коневодством, здесь есть особая якутская порода лошадей, приспособленная к якутским морозам до -50 -60, сообщает тгк РИА Новости.