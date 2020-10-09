В Якутске откроют новый сквер

В ближайшее время в Якутске планируется открытие Сквера землеустройства Якутии, который приурочен к 250-летию землеустройства в республике. На данный момент завершаются работы по благоустройству территории.

В проект, который строится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» входит строительство детской площадки. На днях сотрудники министерства имущественных и земельных отношений Якутии совместно с управлением архитектуры и градостроительства при главе РС (Я) покрасили покрытия детской площадки.

Все работы по обустройству зоны отдыха для детей проводятся за счет спонсорских средств. Так, некоммерческим партнерством «Объединение кадастровых инженеров «Сир (Земля)» был открыт счет для пожертвований на строительство Сквера с памятником. Помощь в строительстве сквера и детской площадки оказали народный депутат Семен ФИЛИППОВ, руководство и коллективы НО «Целевой фонд будущих поколений», ГУП «РЦТИ», АО «Сахагипрозем», МКП «Кадастровое бюро», Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РС(Я), ФГБОУ ВО «АГАТУ», АО «Комдрагметалл РС(Я)», АО «ИФК «РФА-Инвест», АО «Саханефтегазсбыт», ПАО «Якутскэнерго» и КУМИ улусов (районов) Амгинского, Верхневилюйского, Вилюйского, Горного, Кобяйского, Ленского, Момского, Намского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Оленекского, Среднеколымского, Сунтарского, Таттинского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского улусов.

Территория сквера находится на пересечении улиц Дзержинского и Кальвица столицы республики. Уже проведены работы по посадке зеленых насаждений, компанией ПАО «Якутскэнерго» подняты трубы, на торце примыкающего к скверу жилого дома создан большой мурал, одна из тем которого — освоение и заселение Якутии, вторая — сохранение национальной культуры. Предполагается размещение памятника в виде барельефа из дерева, установка скамеек, элементов освещения.

Необходимо отметить, что в 2018 году эскизный проект объекта участвовал в рейтинговом отборе общественных территорий, попав в 8-ку лучших проектов, при этом заняв 5 место из 115 проектов, набрав более 2 500 голосов. Тогда финансирование получили всего 4 проекта.