В Якутске откроют лабораторию молекулярной диагностики рака

В текущем году поставлены большие задачи по дальнейшему развитию онкослужбы. Начата работа по созданию отдела молекулярно-биологических исследований, в котором будут использоваться методы генетической диагностики мутаций, ассоциированных с определенными формами онкологии. Это позволит использовать в лечении таргетную терапию, позволяющую врачу подобрать на основании выявленного статуса мутации клеток наиболее подходящее лечение, т.к. на сегодняшний день известно, что основная причина злокачественных новообразований – это генетические факторы. С этой точки зрения рак можно назвать заболеванием генома.

Закуплена и запущена в работу первая часть из необходимого для молекулярно-биологической лаборатории комплекса оборудования и реактивов (ПЦР с оптической детекцией в реальном времени). С учетом необходимости освоения новых генетических методов анализа на современном оборудовании, в Якутский республиканский онкологический диспансер был приглашен на работу специалист в области молекулярной биологии, кандидат биологических наук ФИЛИППОВ Эдуард Васильевич.

За достаточно короткий период удалось поставить часть методов ПЦР-диагностики мутаций, начата работа по внедрению таргетной терапии в лечебную практику.

На днях в рамках российского дня науки состоялся семинар «Методы молекулярной биологии и генетики в медицинской практике», на котором Филиппов Э.В. представил научному сообществу «молекулярщиков» свой обзорный доклад «ПЦР — РВ методы диагностики мутаций в онкологии», освещающий современное состояние и перспективы генетической диагностики мутаций в онкологии: от аллель специфической ПЦР, до передовых методов NGS (секвенирование нового поколения) и высокомультиплексной Agena MassArray.



