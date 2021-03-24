В Якутске откроют Центр спортивного тестирования «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ»!

В пятницу, 26 марта, в универсальном зале ГБУ РС(Я) «Республиканский центр национальных видов спорта им.В. Манчаары» (СК «Модун») состоится торжественное открытие Центра спортивного тестирования «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ».

В мероприятии примут участие заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Сергей МЕСТНИКОВ, министр по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Иннокентий ГРИГОРЬЕВ, президент Федерации художественной гимнастики и Союза танцевального спорта Республики Саха (Якутия) Людмила НИКОЛАЕВА.

В ходе торжественного мероприятия программу тестирования представит Светлана МАРТЮШОВА, региональный администратор проекта «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ».

Программно-аппаратный комплекс для тестирования детей от 6 до 12 лет поможет родителям определить их способности к занятию тем или иным видом спорта, чтобы в дальнейшем показать настоящее спортивное мастерство, здоровый дух и волю к победе.

Проект реализуется под патронатом президента федерации художественной гимнастики и союза танцевального спорта республики Людмилы Николаевой при поддержке министерства спорта Российской Федерации, министерства по физической культуре и спорта Якутии и АЛРОСА.

Начало мероприятия – в 12-00 ч.

Справка:

Автономная некоммерческая физкультурно-спортивная организация «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» — это признанная Министерством спорта Российской Федерации федеральная экспериментальная (инновационная) площадка, реализующая проект в области отбора спортивно одаренных детей и их ориентации в различные виды спорта.

Научно-методическое сопровождение проекта осуществляется Национальным государственным университетом физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург. От ведущих профильных ВУЗов страны получены положительные экспертные заключения о работе проекта.

С момента старта проекта в феврале 2019 г. в восьми регионах страны, при поддержке органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта, бесплатное спортивное тестирование уже прошли десятки тысяч детей в возрасте от 6 до 12 лет.

Реализация проекта в Якутии стала возможной благодаря благотворительной деятельности АЛРОСА и совместной работы со спортивными федерациями и ассоциациями. Напомним, алмазная компания ежегодно инициирует в среднем по 500 социальных проектов благотворительной направленности, на нужды которых выделяется около 10 млрд рублей помимо отчислений в бюджет республики.