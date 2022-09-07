В Якутске откроется выставка «Жизнь с вирусами»

9 сентября 2022 года в Историческом парке «Россия – моя история» состоится открытие всероссийской мультимедийной выставки «Жизнь с вирусами».

Мультимедийный контент выставки рассказывает о вирусах и эпидемиях в разные периоды эволюции человечества, способах борьбы с ними и о том, какой след они оставили в развитии общества.

Проект организован Политехническим музеем совместно с Национальной иммунобиологической компанией Госкорпорации «Ростех». Экспозиция «Жизнь с вирусами» призвана простым и доступным языком объяснить, как человечество научилось противостоять новой угрозе, а также развеять мифы и сомнения по поводу вакцинопрофилактики. Выставка доступно расскажет о принципах действия вакцинации и наглядно покажет, что на сегодняшний день она является лучшим способом борьбы со многими заболеваниями, в том числе смертельно опасными.

В создании контента выставки участвовали ведущие российские специалисты в сфере вирусологии, эпидемиологии и социологии, которые собрали и предоставили редкие научные факты, результаты исследований и интересные статистические данные.

Основные разделы выставки посвящены темам иммунитета, вакцинации, ученым, внесшим значимый вклад в изучение вирусов, а также одной из глобальных современных проблем человечества – пандемии коронавирусной инфекции. Выставка рассказывает и о совсем недавно появившемся вирусе оспы обезьян и первых результатах его исследований.

«Жизнь с вирусами» будет интересна как юным школьникам, так и студентам в качестве информационного материала. Новейшие мультимедийные технологии смогут привлечь внимание любого посетителя к изучению этой острой социальной темы.

Исторический парк ждет посетителей экспозиции с 9 до 30 сентября, с 10.00 до 19.00, вход бесплатный.