В Якутске откроется выставка «Женский лик Арктики»

12 марта 2021 года в Музее музыки и фольклора народов Якутии открывается выставка «Женский лик Арктики» национально-культурной женской общественной организации Республики Саха (Якутия) «Аборигенка», посвященной Дню народного мастера и Дню Арктики в Республике Саха (Якутия).

Национально-культурная женская общественная организация Республики Саха (Якутия) «Аборигенка» образовалась в марте месяце 1995 года в г. Якутске. В 2006 году организация получила республиканский статус. Основными направлениями деятельности являются возрождение национальных традиций и культуры посредством передачи опыта старшего поколения молодому, обучение их навыкам изготовления национальной одежды, пропагандой и продвижением ремесленных традиций работающих мастеров своего региона.

При НКЖОО «Аборигенка» создан фольклорный ансамбль, участвовали в спектакле «Аяври хоктоли» на эвенкийском языке, впервые поставленном на сцене режиссером-постановщиком Ольгой Анатольевной Булдаевой. Под руководством молодого режиссера Маргариты Яковлевой исполнили отрывок из эвенкийского эпоса, за исполнение которого заняли 2 место на фестивале «Кочевье Севера» в г. Москве.

Организация успешно участвует в республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных выставках народно-прикладного искусства. Участвовали в международной выставке «Сокровища Севера» в г. Москве, «Живая нить времен» в г. Хабаровске. За эти годы в работе выставки участвовали лучшие работы мастериц, многие из которых удостоились высоких наград. Совместно с молодежным ансамблем «Гиркилен» (руководитель Куличкина А.Е.) приняли участие во всероссийском конкурсе «Манящие миры» в г. Благовещенске и в работе выездной выставки в Китае в г. Хейхе.

Основной работой является реализация социально-ориентированных проектов. Трижды побеждали в конкурсах Фонда президентских грантов РФ. Благодаря победам организация имеет возможность проводить работу по организации воскресных школ, выезжать на различные мероприятия и экспедиции. В 2017 году представилась возможность выехать в экспедицию по Южной Якутии, где посетили села Угоян, Хатыстыр Алданского района, побывали в оленестаде СПК «Хатыстыыр», были в с. Иенгра Нерюнгринского района, во время которой установилась более тесная связь с мастерицами, руководителями-женщинами кочевых родовых общих.

В 2020 году организация отметила 25-летний юбилей работы. За это время проделано много работы, достойно исполняются цели и задачи, выросло немало последователей. За весомый вклад в реализацию государственной национальной политики в Республике Саха (Якутия), сохранение и развитие культуры и духовности многонационального народа республики, активную общественную деятельность в 2017 году Национально-культурной женской общественной организации «Аборигенка» была объявлена благодарность Главы республики Е.А. Борисова.

На выставке будут представлены работы мастериц:

1. Христофорова Антонина Степановна – народный мастер РС(Я), поэтесса, автор многих сборников стихов, методических пособий по национальному шитью из бересты, пошиву национальной одежды, вышивке бисером. Участница и победительница многих республиканских, региональных, всероссийских и международных выставок, обладатель Гран-при в номинации «Бисероплетение» на выставке «Сокровища Севера» в г. Москве.

2. Яковлева Ляна Алексеевна – мастер народных художественных промыслов РС(Я), участница и победительница многих республиканских, региональных, всероссийских и международных выставок, награждена дипломом I степени на выставке «Сокровища Севера» в г. Москве в номинации «Изделия из бересты». Из с.Тяня Олекминского района

3. Григорьева Надежда Михайловна — мастер народных художественных промыслов РС(Я), участница и победительница многих республиканских, региональных, всероссийских и международных выставок, награждена дипломом I степени на выставке «Сокровища Севера» в г. Москве в номинации «Меховые изделия». Из с. Хатыстыр Алданского района.

4. Григорьева Зинаида Николаевна — мастер народных художественных промыслов РС(Я), участница и победительница многих республиканских, региональных, всероссийских и международных выставок, награждена дипломом I степени на выставке «Сокровища Севера» в г. Москве в номинации «Меховые изделия», дипломом II степени на выставке «Живая нить времен» в г. Хабаровске. Из с. Угоян Алданского района.

5. Константинова Евдокия Николаевна — мастер народных художественных промыслов РС(Я), участница и победительница многих республиканских, региональных, всероссийских и международных выставок, награждена дипломом I степени на выставке «Сокровища Севера» в г. Москве в номинации «Национальный костюм». Из с. Жиганск Жиганского района.

6. Павлова Зоя Алексеевна — мастер народных художественных промыслов РС(Я), участница и победительница многих республиканских, региональных, всероссийских и международных выставок, награждена Золотой медалью ВВЦ на выставке «Сокровища Севера» в г. Москве в номинации «Национальный костюм». Из с. Хатыстыр Алданского района.

7. Степанова Надежда Петровна – участница и победительница многих республиканских, региональных, всероссийских и международных выставок, награждена дипломом I степени на выставке «Сокровища Севера» в г. Москве в номинации «Изделия из бисера». Из с. Джилинда Оленекского района.

8. Горохова Галина Петровна — участница и победительница многих республиканских, региональных, всероссийских и международных выставок, лауреат выставки «Сокровища Севера» в г. Москве в номинации «Меховые изделия», Гран-при дистанционного фотоконкурса выставки ДПИ лоскутного шитья «Радуга фантазий» в номинации «Лоскутные узоры», дипломант I степени улусного фотоконкурса «Тарбаҕым талаана – өбүгэм утума». Из п. Силяннях Усть-Янского района.

9. Герес Ия Кимовна – участница и победительница многих республиканских, региональных, всероссийских и международных выставок, награждена дипломом I степени выставки «Сокровища Севера» в г. Москве в номинации «Изделия из бисера», г. Якутск.

10. Гермогенова Лариса Давыдовна — участница и победительница многих районных, республиканских, региональных, всероссийских и международных выставок, награждена дипломом III степени выставки «Сокровища Севера» в г. Москве в номинации «Меховая одежда». Из с. Хатыстыр Алданского района.

11. Аргунова Нюргустана Владимировна – мастерица, участница республиканских, региональных, всероссийских и международных выставок.

12. Алексеева Людмила Васильевна — участница и победительница многих районных, республиканских, всероссийских, международных выставок, лауреат выставки «Сокровища Севера» в г. Москве в номинации «Национальная одежда». Из с. Верхне-Вилюйска.

13. Алексеева Раиса Николаевна — участница многих выставок, лауреат конкурса «Сокровища Севера» в г. Москва в номинации «Бисероплетение». Из г. Якутск.

14. Керегяева Галина Степановна — мастерица сувенирных изделий, ветеран труда, член Ассоциации эвенков г. Якутска. Шьет эвенкийские национальные костюмы, фоноинструменты из копыт оленя. Обладатель почетного знака отличия РС(Я) «Гражданская доблесть», обладатель знака Ассоциации КМНС «За заслуги перед Севером», благодарственными письмами Госуда́рственного Собра́ние (Ил Тумэ́н) Респу́блики Саха́ (Яку́тия).

15. Степанова Октябрина Григорьевна — участница выставок, лауреат выставки Сокровища Севера. Из с. Хатыстыр Алданского района.

На выставке представлены национальные изделия из бисера, эвенкийские фоноинструменты, кумаланы (коврики), эвенкийские национальные костюмы, головные уборы, изделия из бересты — иҥмэруки (комплект эвенкийских коробов) и др.

Выставка продлится до 26 марта 2021 года.

Место проведения:ГБУ РС (Я) «Музей музыки и фольклора народов Якутии»

Адрес: г. Якутск, ул. Кирова, 31 (3 этаж)

Тел.: 35-38-84

Входной билет: 100 руб. Возрастные ограничения: 3+