В Якутске откроется выставка «Вспомним»

7 мая в Историческом парке «Россия – Моя история» открывается новая мультимедийная выставка «Вспомним», посвященная Великой Отечественной войне.

Цель выставки – погрузить зрителя в атмосферу того времени, заинтересовать, провести суровыми дорогами войны так, чтобы он проникся историями людей и сопереживал им.

Каждый зал – взгляд на войну глазами участника – от маршала до ребенка в эвакуации.

Главное отличие выставки от других экспозиций, посвященных войне – ее персонализация. А также большое внимание к тем сторонам Великой Отечественной, которым обычно уделяется куда меньше внимания, чем сражениям и победам: тяжелому быту в тылу, мукам пленных, эмоциям людей, годами живущих в условиях войны.

Каждый герой, чьими глазами посетитель смотрит на экспозицию – это собирательный образ. Но составлен он на основе реальных документов и воспоминаний участников Великой Отечественной войны.

Десять залов связаны единым сюжетом и рассказывают, как одно событие может стремительно изменить жизнь каждого человека.

Выставка построена по принципу художественного фильма. Посетители начинают просмотр с зала последнего мирного дня: жители Союза готовятся к обычной трудовой неделе, а школьники отмечают свой выпускной. Уже завтра жизнь этих людей не будет прежней.

Проходя далее, зритель оказывается в коридорах Кремля. Снимая трубку телефона, он узнает, что высшему военному руководству СССР нужно срочно прибыть на экстренное совещание к вождю. Теперь ему предстоит оказаться в эпицентре ужасной войны и взглянуть на нее под совершенно другим углом. Повествование в каждом зале ведется от первого лица, будто герой делится с посетителем самыми сокровенными переживаниями. Каждый персонаж – собирательный образ, который объединяет в себе истории реальных людей и передает общее настроение окружающих его событий.

Выставка расположена в двух экспозициях XX века (1-2 этаж). Выставка будет длиться с 7 мая по 30 июня 2021 года. Вход бесплатный.