В Якутске откроется выставка скульптора Ксенофонта Пшенникова

В Якутске 25 марта откроется персональная выставка «SCULPTURA» художника-скульптора, народного художника Якутии, заслуженного деятеля искусств Якутской АССР, члена союза художников России ПШЕННИКОВА Ксенофонта Николаевича, посвященной 95-летнему юбилею.

Выставка «SCULPTURA» – это ретроспективная выставка, своеобразный итог 65-летней творческой деятельности мастера.

Пшенников – скульптор широкого творческого диапазона, успешно работающий как в монументальной, станковой скульптуре, так и в области скульптуры малых форм. В экспозиции представлены портреты современников и жанровые обобщенные композиции. Скульптор активно использует возможности различных материалов – гранита, мрамора, терракоты, металла, камня, дерева. Особенно его увлекла технология изготовления искусственного камня, где он выработал собственные секреты.

Наиболее полно его творческие устремления раскрылись в области станкового скульптурного портрета, отличающегося монументальностью, лаконичным композиционным решением, четкими, определенными объемами, тяготением к обобщению индивидуальных и типических черт героев. Разные человеческие судьбы и характеры отражены в портретных характеристиках. Скульптора привлекают люди большого упорства и жизненной стойкости, сильные, мужественные натуры, творческие личности. Композиционное построение, жест, поза человека, подчинены одному — запечатлеть образ современника. («Портрет доярки» (1962), «Портрет матери» (1964), «Портрет Расторгуева» (1967), «Охотник» (1969), «Снайпер. Федор Охлопков» (1970), «Портрет участника Отечественной войны М.Г. Сорова» (1975), «Портрет композитора Берестова Н.С.» (1976), «Портрет Скуратова А.С.» (1980), «Портрет участника Великой Отечественной войны Александрова М.Л.» (1985) и др.)

Жанрово-тематическим композициям малых форм свойственны сюжетная повествовательность, мягкость интонации. Камерно-лирические сцены запечатлели традиционные основы народной жизни, душевные переживания персонажей («Керчэх» (1976), «Разговор» (1977) и др.).

Предельный лаконизм, внутренняя собранность, образная убедительность скульптурного решения принесли Ксенофонту Николаевичу заслуженную награду — его имя было занесено в энциклопедию «Искусство мира» (издание 1968 года).

Внимание!!! Выставка работает для всех посетителей с 25 марта по 15 апреля 2021 г. в Национальном художественном музее РС (Я), по адресу: г. Якутск, ул. Кирова 9, выставочный зал, 1 этаж. Вход по Прейскуранту: для взрослых – 150 руб., для лиц, не достигших 18 лет – бесплатно; для студентов ВУЗов и ССУЗов – 80 руб., для пенсионеров – 50 руб., многодетным семьям – 100 руб. (при предъявлении соответствующих документов). Экскурсионное обслуживание по предварительной записи по номеру: 8 (4112) 33-52-79, по отдельной цене.