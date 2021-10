В Якутске откроется выставка финно-лапландской художницы

Приглашаем вас на выставку финно-лапландской художницы Таньи Коистинен «Письмо реке» в рамках проекта «The Right to be cold» («Право быть холодным»), проводимом в Национальном художественном музее РС (Я) при поддержке Гёте Института.

Междисциплинарный транснациональный проект «The Right To Be Cold» («Право быть холодным») ориентирован на регион Арктики и Севера. Центральные темы этой инициативы – знания коренных народов, экология, климатическая юстиция и культурные аспекты проживания в районах Севера. Проект реализуется при поддержке Гёте Института совместно с Avataq Cultural Institute (Нунавик, Канада), Sápmi AiR Kárásjokha — Guovdageaidnu – Ánaar (Карасйок, Финляндия), Malakta Art Fabric (Малакта, Финляндия), Røst AiR (Лофотен, Норвегия) и Национальным художественным музеем РС(Я) (Якутск, Россия).

Основной формат – проживание в цепочке арт-резиденций и построение культурного обмена. В рамках проекта в Якутске сейчас работает финно-лапландская художница Танья Коистинен. Будучи связанной с арктической культурой через происхождение, родину и образ жизни, в своей художественной практике Танья исследует различные идентичности Севера: «Заглавной темой моего пребывания здесь стала река, в частности река Лена. Река – один из важнейших источников пресной воды в мире, ее экосистемы представляют ценность, например, для всего птичьего сообщества земли».

Временные правила музея по ссылке: http://www.sakhamuseum.ru/news/vremennyye-pravila-muzeya. Просим участников соблюдать масочный режим с соблюдением дистанции 1,5 – 2 метра.

Выставка будет открыта для посетителей с 16 по 31 октября 2021 г. в Доме художника по адресу: г. Якутск, ул. Лермонтова 31/2Б, III этаж. Режим работы: с 10.00 до 18.00 ч. (касса до 17.30), со среды по воскресенье.

Справки по телефону: 8 (4112) 33-52-79