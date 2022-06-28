В Якутске откроется выставка «Чемодан впечатлений»

Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) приглашает Вас на выставку «Чемодан впечатлений» участников художественной студии «Палитра» и мастерской художника «Арт Холл».

В Национальном художественном музее РС (Я) проводятся занятия по рисованию для детской и подростковой аудитории, а также мастер-классы по живописи и графике для взрослых под руководством художника-графика Марии Мищенко. В процессе творческого обучения художники развивают чувство прекрасного, учатся понимать и ценить произведения искусства, формируют эстетический вкус.

Яркая и удивительная выставка раскрывает перед нами новые таланты. В экспозиции представлены такие жанры, как пейзаж, натюрморт, портрет, выполненные в различной технике: масло, акрил, акварель, пастель, карандаш.

В основе выставки – работы Светланы Ивановой олицетворяют радость, полны внутреннего света и теплоты. Её картина «Водопад» передает мягкие лучи света, буйство потока падающей воды и плавные переливы зеленых оттенков, дающий зрителю яркое ощущение лета. Лаконичные и гармоничные композиции Елены Степановой-Пинигиной погружают нас в прекрасный мир искусства. В ее портретах ощущение теплоты, видна академическая основа живописи. Несмотря на свой юный возраст, Егорова Злата уверенно гармонизирует колористическую гамму. Взгляд ребенка на искусство виден в ее работе «Вишня», содержащей сочность красок и умение выстроить правильную композицию на листе. Несколько работ участников были написаны под руководством таких известных художников, как Марианна Лукина и Василий Кравчук.

Экспозиция, как рассказ о впечатлениях, дает возможность окунуться в волшебный мир изобразительного искусства, его звуки и краски, почувствовать сердцем то, что чувствуют художники-студийцы. На выставке представлены работы восемнадцати участников – Светланы Ивановой, Александры Докторовой, Кристины Соловьевой, Татьяны Будищевой, Анастасии Трифоновой, Елены Степановой-Пинигиной, Оксаны Огочоновой, Сарданаы Сивцевой, Оксаны Петровой, Айталины Чемезововой, Юлии Браилко, Маргариты Браилко, Златы Егоровой, Ярослава Бобровникова, Валерии Кондаковой, Виктории Мищенко, Максима Алексеева, Дарии Ноговицыной. Произведения участников обращены на яркие мгновения в природе, образы людей, красоту предметного мира и на раскрытие внутреннего потенциала. Их всех объединяет любовь к искусству, огромная тяга к творчеству и познанию в живописи и графике.

Выставка «Чемодан впечатлений» работает для всех посетителей с 30 июня по 31 июля 2022 года в Доме художника по адресу: г. Якутск, ул. Лермонтова, 31/2 Б, 3 этаж. Вход по прейскуранту: для взрослых – 70 руб./чел, для лиц, не достигших 18 лет – бесплатно; для студентов ВУЗов и ССУЗов – 50 руб./чел.; для пенсионеров – 50 руб./чел.; многодетным семьям – 35 руб./чел. (при предъявлении соответствующих документов).

Справки по телефону: 8 (4112) 33-52-79