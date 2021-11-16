В Якутске откроется выставка анималистического искусства! 🎨

Приглашаем на открытие республиканской выставки анималистического искусства «Живая Арктика», которая состоится 19 ноября 2021 г. с 16:00 в художественной студии «Арт – Ситим» . Организатор выставки — Союз художников Якутии.

В экспозиции представлены живописные полотна, графика и декоративно-прикладное искусство более 40 профессиональных и молодых художников Якутии.

Творческие работы участников, на которых отражены представители многообразной фауны Севера, позволят зрителям по-новому увидеть красоту окружающего мира и задуматься о его сохранении. Выставка призвана показать бесценность этого мира и повысить интерес к сохранению и защите природы.

Выставка открыта для зрителей̆ с 19 ноября по 5 декабря по адресу: Белинского 44, 2 этаж, студия Союза художников «Арт-Ситим».