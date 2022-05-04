В Якутске откроется выставка — Александр Самсонов – певец Великой Победы

12 мая с 15.00 ч. состоится открытие выставки «Александр Самсонов – певец Великой Победы», посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне, с участием самого Александра Парфеньевича Самсонова, заслуженного артиста РФ, народного артиста ЯАССР, Почетного гражданина г. Якутска. Вечер украсят солисты Государственного вокального ансамбля «Туймаада», а также учащиеся Хатасской СОШ имени П.Н. и Н.Е. Самсоновых и Мархинской СОШ№2.

Вот уже много лет имя неразрывно связано с этим великим, радостным праздником. Якутский народ его любовно прозвал «Певцом Победы» – именно военные песни из репертуара А.П. Самсонова столь полюбились поклонникам артиста. Более 20 лет подряд Александр Самсонов выступал на площади Победы г. Якутска с концертной программой «Майские вальсы».

По собственной инициативе, начиная с 2000-го года А.П. Самсонов начал вести благотворительную деятельность по патриотическому воспитанию населения, в особенности молодежи. Он побывал во всех улусах Республики Саха (Якутия), где давал двухчасовые концерты для ветеранов, студентов и школьников, посещал классные часы и рассказывал о своей жизни, взрослении в военное время, лишениях и невзгодах, которые выпали на долю нашего народа и, конечно же, о любви к своей Родине.

На выставке будут представлены личные вещи Александра Парфеньевича и экспонаты из фонда Музея: архивные фотографии, рукописные альбомы, сделанные самим артистом в честь 55, 60, 65, 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, книги и песенники, автором и редактором которых выступил сам А.П. Самсонов, граммофонные пластинки, диски с записями песен солиста Якутского драматического театра оперы и балета, афиши концертов и многое другое.

К сожалению, Александр Парфеньевич Самсонов уже закончил свою творческую деятельность и ушел на заслуженный отдых. Но для поклонников артиста есть уникальная возможность окунуться в творчество любимого певца, посетив нашу выставку.

Также для посетителей выставки Александр Парфеньевич подготовил подарок – если вы найдете себя на фотографии с выездных мероприятий и гастролей в улусы Республики, то можете забрать эту фотокарточку себе на долгую память о любимом артисте.

Выставка будет работать с 7 – 28 мая 2022 г.

Место: Музей музыки и фольклора народов Якутии

Адрес: ул. Кирова д.31 этаж 3

Контактный телефон: 35-38-84, 8961-868-46-64